Benicàssim activa el nuevo contrato de limpieza y residuos de 47 millones de euros

Benicàssim activó el sábado 1 de noviembre el nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, adjudicado a Fobesa por un importe total de 47,4 millones de euros y una duración de 10 años.

Se trata de una de las mayores inversiones de la historia reciente del municipio en materia de servicios públicos, a la altura del contrato del agua potable, y permitirá modernizar por completo el sistema de limpieza y basuras.

La alcaldesa, Susana Marqués, señala que «Benicàssim se encuentra inmersa en la activación de los grandes contratos de servicios con el firme compromiso de mejorar la calidad del servicio prestado y reforzar la sostenibilidad, eficiencia e innovación tanto en la recogida de residuos urbanos como en la limpieza viaria».

La puesta en marcha del nuevo contrato supone la renovación total de la flota de vehículos y maquinaria, la implantación del contenedor marrón, la eliminación de los depósitos soterrados y un refuerzo generalizado de los medios humanos, materiales y tecnológicos, entre otras acciones.

El contrato «incrementa en un 41% el personal dedicado a limpieza viaria y un 56% el destinado a la gestión de residuos urbanos», lo que se traducirá en una mejora visible de la calidad del servicio, según explica la concejala de Medio Ambiente, Vanessa Batalla.

Además, permitirá duplicar las brigadas multitarea durante todo el año y reforzar los medios en temporada alta, adaptando la organización del trabajo a las tres fases del calendario, baja, media y alta, para responder a las necesidades de una ciudad turística.

Flota nueva y tecnología

El nuevo servicio incorpora vehículos de última generación y bajas emisiones, junto con barredoras, aspiradoras eléctricas, cubas de baldeo y lavacontenedores dotados de sistemas digitales, que optimizan rutas y permiten monitorizar la calidad del servicio. La localidad contará con islas completas de contenedores que incluirán todas las fracciones. Además, el lavado mecanizado aumentará su frecuencia para mantener una imagen más cuidada.

El plan también contempla la creación de una plataforma informática de gestión en tiempo real y una auditoría externa que garantizará el cumplimiento de los objetivos de calidad y sostenibilidad.

Entre las novedades, se amplía la recogida de poda y voluminosos, que pasa a tener dos rutas diferenciadas y podrá solicitarse de forma rápida por teléfono o WhatsApp. Los restos de poda se triturarán para su reutilización como compost o mulching, dentro de la estrategia de economía circular. También se refuerza la atención a playas y zonas de ocio nocturno, se incorporará la recogida de animales muertos, y se realizarán campañas de concienciación ciudadana para promover el correcto uso de los contenedores y la recogida de excrementos caninos.

Asimismo, se introducen contenedores inteligentes con identificación de usuario, que permitirán en el futuro bonificar la tasa de basura según la generación.