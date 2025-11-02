Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betxí entrega els trofeus taurins de 2025

L'Ajuntament celebra l'entrega dels guardons de tots els actes festius de l'any

Premiats dels actes taurins de Betxí de 2025.

Premiats dels actes taurins de Betxí de 2025. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Betxí

L’Ajuntament de Betxí va celebrar el dissabte 1 de novembre l’entrega dels trofeus taurins corresponents a tots els actes festius de 2025. L’acte, que va reunir representants de penyes i colles locals, va comptar amb l’assistència dels regidors Héctor García i Yolanda Milla, encarregats de lliurar els guardons als premiats.

El bou més brau va ser Espinoso (número 95 i guarisme 0) de la ramaderia Zalduendo i patrocinat per La Corda Llarga, mentre que el millor presentat va recaure en Zambombero (número 51, guarisme 2), de Alcurrucén, patrocinat per Amigos Taurinos. El reconeixement al millor bou cerril embolat va ser per a Sextantito (número 21, guarisme 8), de Salvador Domecq, presentat pels Kintos 25.

També es va premiar la millor vaca monedera, de la ramaderia Capota i exhibida durant les festes de Sant Joan, així com el millor rabero, Yerai Sánchez, i la millor parada, que va correspondre a Manuel Parma Aguirre. El títol de millor del any va ser per a Agustín Sales, mentre que Gustavo Traver va rebre una menció especial pel seu treball i trajectòria.

Més guardons

En la categoria de retalladors, José Adsuara Epi va ser reconegut amb el premi a la millor cortada, i el millor bou de corro embolat va ser Polvorín, de la ramaderia Juan Faet, exhibit en les festes del carrer Real. Finalment, el premi a la millor eixida va recaure en Caribello (número 31, guarisme 1), de la ramaderia El Torero, patrocinat pels Jovens del Bou.

Cada reconeixement es va acompanyar d’un trofeu, entregats per l’Ajuntament de Betxí, així com les penyes i els barris del municipi.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents