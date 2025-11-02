Burriana moderniza su gestión deportiva con una nueva plataforma digital
El Ayuntamiento ofrecerá un servicio más ágil y moderno a los vecinos con esta nueva herramienta tecnológica
El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado el proceso para la contratación de una nueva plataforma digital destinada a la gestión integral de todas las instalaciones deportivas municipales. Esta medida se adopta con el objetivo de modernizar por completo el Servei Municipal d’Esports (SME), cuya infraestructura de software de gestión no había sido renovada en más de dos décadas.
La nueva herramienta tecnológica, que supondrá una inversión cercana a los 34.000 euros y tendrá una duración contractual de cuatro años, sustituirá el software que el consistorio califica de totalmente obsoleto. La implementación de este sistema está diseñada para optimizar significativamente el trabajo del personal técnico del SME y, fundamentalmente, para mejorar la experiencia de los ciudadanos.
Nuevas funciones
Entre las funcionalidades principales de la nueva plataforma se encuentra la mejora en la gestión y tramitación de actividades deportivas, la organización de torneos, la simplificación del proceso de reservas de espacios y el establecimiento de un control de accesos moderno y eficiente en recintos clave como la piscina cubierta Daniel Vidal Fuster.
“El objetivo es ofrecer a los vecinos un servicio municipal mucho más ágil, cómodo y adaptado a las necesidades digitales”, ha explicado el concejal de Deportes, Fran Capdevila. Asimismo, el edil ha valorado “la importancia de esta iniciativa, señalando la inacción de las corporaciones anteriores y la visión de futuro del actual equipo de gobierno ya que han pasado dos décadas sin que nadie moviera un dedo para modernizar el deporte en Burriana”.
