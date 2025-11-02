Atención, conductores: corte de una carretera en el límite entre Castellón y Aragón por obras

El lunes 3 de noviembre se llevará a cabo un corte total al tráfico en la carretera CV-14. Según ha informado la Dirección General de Infraestructuras y Proyectos Urbanos, dependiente de la Subdirección General de Infraestructuras del Servicio Territorial de Castellón, el cierre se debe a trabajos de mejora en la calzada y en el pavimento, deteriorados por el intenso tráfico de camiones de gran tonelaje que circulan habitualmente por esta vía.

El corte se prolongará únicamente durante la jornada del lunes, y durante ese tiempo se habilitarán desvíos alternativos debidamente señalizados. Desde la administración se recomienda precaución y atención a la señalización temporal mientras duren las labores de mantenimiento.

La carretera afectada

Esta actuación, en el tramo comprendido entre Sorita y el límite de provincia con Aragón (de unos 10 a 12 kilómetros), responde a la necesidad de reforzar el estado del firme en una vía que soporta un volumen de tráfico elevado, especialmente de vehículos pesados.

Como ya informó el Periódico Mediterráneo en 2017, la CV-14 había registrado problemas derivados del exceso de velocidad de camiones, lo que contribuyó al deterioro prematuro del pavimento y al incremento del riesgo de accidentes. Las actuales obras buscan dar respuesta a esa problemática y mejorar la seguridad vial en este tramo de la red autonómica.