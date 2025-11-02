Un jurado de prestigio para decidir el Premio Literario Ciutat d’Onda

El Ayuntamiento de Onda ha dado a conocer el jurado que valorará las obras finalistas del Premio Literario Ciutat d’Onda, un certamen que, en su segunda edición, ha recibido 87 novelas procedentes de toda España. La composición del tribunal consolida este galardón como una referencia cultural en el ámbito literario.

En este sentido, el concejal de Cultura y Bibliotecas del Ayuntamiento de Onda, Daniel Álvaro, ha destacado que "contar con un jurado experto demuestra la ambición cultural de Onda". “Este premio nos proyecta como una ciudad literaria y nos conecta con voces relevantes del panorama editorial español”, ha añadido.

La condición indispensable para participar en el certamen es que la ciudad de Onda forme parte esencial de la trama, convirtiéndose en espacio narrativo e inspiración de las obras presentadas. “El reto de este premio va más allá: queremos que Onda viva en las páginas, que nuestros paisajes, calles, historia y patrimonio inspiren a escritores y conquisten a lectores de todo el país”, ha manifestado Álvaro.

Los miembros del jurado

El jurado está formado por profesionales de reconocida trayectoria en el mundo literario y editorial. En primer lugar, Juan Soto Ivars, escritor, columnista y colaborador habitual en medios culturales. Junto a él, también forma parte Lola P. Nieva, novelista premiada y referente en narrativa histórica y romántica, con una sólida trayectoria editorial.

Asimismo, se incorpora Toni Hill, escritor y traductor especializado en novela negra y suspense, cuyas obras han sido publicadas y traducidas internacionalmente, aportando una visión literaria diversa y consolidada. A su vez, estará Eva Olaya, editora con amplia experiencia en la industria del libro y en la promoción de autores, lo que garantiza una perspectiva profesional sobre el proceso creativo y editorial.

Finalmente, completa el tribunal Josep Lluís Daràs, técnico de la Biblioteca Municipal de Onda y experto en dinamización lectora y gestión cultural local, aportando el conocimiento directo del tejido cultural ondense y su vínculo con la ciudadanía.

Con una dotación de 20.000 euros, el certamen se consolida entre los premios más relevantes del panorama nacional. Tras la revisión técnica inicial, las obras serán analizadas por el jurado, que seleccionará la novela ganadora en un acto público que se celebrará el próximo 12 de diciembre en la ciudad.