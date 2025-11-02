Paradas destrozadas: actos vandálicos en una Fira de Tots Sants de Castellón
El Ayuntamiento ha informado que se están revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia para identificar a los responsables
Un pueblo de Castellón ha registrado la pasada noche actos de vandalismo que dañaron varias 'paradetes' durante la Fira de Tots Sants, una de sus celebraciones más tradicionales. Se trata de Vistabella del Maestrat, en la comarca del Alt Maestrat, cuyo Ayuntamiento ha condenado firmemente los hechos.
En un comunicado publicado en su página oficial de Facebook, el consistorio ha informado que se están revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia para identificar a los responsables y que se dará parte a la Guardia Civil para que adopte las medidas oportunas.
El Ayuntamiento ha pedido la colaboración de la ciudadanía para evitar que se repitan incidentes similares en futuras jornadas de la feria. Además, ha subrayado que su objetivo es garantizar que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de la fiesta sin verse afectados por actos vandálicos, evitando así tener que tomar medidas que limiten la participación en los eventos.
La Fira de Tots Sants combina tradiciones, gastronomía y actividades culturales, y el consistorio ha reafirmado su compromiso de proteger la integridad de la feria, manteniéndola como un espacio seguro y accesible para todos.
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Cierra un restaurante en Castellón tras 37 años de historia: “Nos vamos con una mezcla de alegría y nostalgia”
- De cuartel en ruinas a museo: Un pueblo de 300 vecinos de Castellón inicia su nueva vida cultural
- Vox salta por los aires en Burriana: dos de los concejales que salieron del gobierno renuncian a su acta
- Casi 9.000 personas vibran con el concierto gratuito de La Fúmiga y Esther en la Vall d’Uixó
- Los toros de Adolfo Martín protagonizan un espectacular encierro en la Fira d’Onda con 4 heridos leves
- El adiós del médico que deja huella en l’Alcora
- Eros, empresario a los 18 años en Benicarló: 'Sacaba malísimas notas, pero desde los 16 no les pido ni un euro a mis padres