Paradas destrozadas: actos vandálicos en una Fira de Tots Sants de Castellón

Un pueblo de Castellón ha registrado la pasada noche actos de vandalismo que dañaron varias 'paradetes' durante la Fira de Tots Sants, una de sus celebraciones más tradicionales. Se trata de Vistabella del Maestrat, en la comarca del Alt Maestrat, cuyo Ayuntamiento ha condenado firmemente los hechos.

En un comunicado publicado en su página oficial de Facebook, el consistorio ha informado que se están revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia para identificar a los responsables y que se dará parte a la Guardia Civil para que adopte las medidas oportunas.

El Ayuntamiento ha pedido la colaboración de la ciudadanía para evitar que se repitan incidentes similares en futuras jornadas de la feria. Además, ha subrayado que su objetivo es garantizar que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de la fiesta sin verse afectados por actos vandálicos, evitando así tener que tomar medidas que limiten la participación en los eventos.

La Fira de Tots Sants combina tradiciones, gastronomía y actividades culturales, y el consistorio ha reafirmado su compromiso de proteger la integridad de la feria, manteniéndola como un espacio seguro y accesible para todos.