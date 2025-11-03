Aparecen restos humanos de un cementerio de Castellón en una escombrera en Teruel

La Guardia Civil investiga el hallazgo de restos humanos procedentes del cementerio de Vilafranca en la escombrera municipal de la Iglesuela del Cid (Teruel).

Los huesos fueron detectados recientemente en el vertedero de materiales de construcción de la localidad turolense, separada de su vecina castellonense por poco más de nueve kilómetros. El hallazgo ha generado sorpresa y malestar entre vecinos de ambos pueblos.

Según fuentes próximas a la investigación, los restos podrían proceder de unas obras de accesibilidad ejecutadas en el cementerio del municipio de Els Ports, donde se construyó una rampa para personas con movilidad reducida y retiraron materiales antiguos.

Los agentes tratan de determinar si, durante esas tareas, desarrolladas en las jornadas previas como acondicionamiento para Todos los Santos, se extrajeron estos restos humanos y si fueron trasladados de forma indebida hasta la escombrera, situada junto a la carretera CV-125, en la zona del mirador de las Cabrillas.

El alcalde de la Iglesuela, Fernando Safont (PSOE), manifiesta su indignación por estos hechos y reclama «explicaciones inmediatas». «No sé oficialmente lo que ha pasado. Me enteré primero por el Seprona de la Guardia Civil, que me adelanta que tienen una investigación en curso, y este lunes por la prensa compruebo que hay nuevos datos», señala el primer edil.

Foto de la obra realizada en el acceso al cementerio de Vilafranca. / Javier Ortí

Exigirán responsabilidades

Safont indica que tiene pendiente hablar con la alcaldesa de Vilafranca, Silvia Colom, también socialista, y advierte que exigirá responsabilidades: «Quiero llegar a entender que es cosa de la empresa adjudicataria. Sea quien sea, quiero pedir responsabilidades. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás».

Asimismo, el alcalde apela al respeto hacia los difuntos y las familias afectadas. «Lo que no se puede hacer, por antiguos que sean, es tirarlos en una escombrera de esas maneras. Un poco de respeto a los huesos y a las familias, sean nuevos o viejos. Y avisar al pueblo vecino y pedir perdón».

"Sea quien sea, quiero pedir responsabilidades. Lo que no se puede hacer, por antiguos que sean, es tirar los huesos en una escombrera de esas maneras" Fernando Safont — Alcalde de la Iglesuela del Cid

Por último, el munícipe remarca que el consistorio turolense colaborará plenamente con la Guardia Civil y que, si se confirma que los restos proceden del cementerio municipal de Vilafranca, adoptarán las medidas necesarias para esclarecer responsabilidades y garantizar un trato respetuoso de los restos humanos.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Vilafranca, a preguntas de Mediterráneo, Silvia Colom se limita a responder que emitirán este martes un comunicado para dar su versión de los hechos.

El escabroso descubrimiento ha generado preocupación en ambas poblaciones y ha reabierto el debate sobre la necesidad de un mayor control en la gestión de restos humanos cuando se acometen reformas en cementerios.