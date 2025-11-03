Comienzan las obras para construir un nuevo hotel de lujo en primera línea en Benicàssim

Las máquinas ya han empezado a trabajar en la parcela de la playa Heliópolis donde se construirá el nuevo hotel de lujo del Grupo Sol y Mar. El inicio de las obras marca un paso clave en el desarrollo del proyecto turístico que transformará este solar, durante años en desuso, en un moderno complejo de cuatro estrellas superior frente al mar.

El establecimiento, que llevará por nombre Hotel Estimar Benicàssim, contará con 106 habitaciones, zonas ajardinadas, piscina exterior, gimnasio, spa y varios espacios de restauración, según avanzó el estudio 3D3 Arquitectura Técnica, responsable de la dirección de obra, en una publicación en redes sociales en la que confirma el inicio de los trabajos.

Inversión de casi 20 millones

El Ayuntamiento de Benicàssim otorgó la licencia de construcción a finales de 2024, permitiendo así al grupo hotelero iniciar las obras de un proyecto valorado en cerca de 20 millones de euros.

Maquinaria en la parcela de la playa Heliópolis donde se levantará el nuevo hotel del Grupo Sol y Mar. / Eva Bellido

La actuación contempla además un aparcamiento subterráneo de tres plantas con 203 plazas, de las cuales 96 serán de uso público y el resto destinadas al hotel, además de espacios para bicicletas.

El edificio, diseñado por el arquitecto internacional Francisco Silvestre de Navarro, se alzará con seis plantas sobre rasante, integrando un diseño contemporáneo y sostenible que busca reforzar la imagen turística del litoral sur del municipio. Y según se anunció en su momento, la intención es ubicar en la azotea una cafetería panorámica con piscina infinity, pensada para ofrecer vistas privilegiadas al Mediterráneo.

El concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, destacó en su día que el proyecto «es fruto de la planificación urbanística municipal y del cambio de uso aprobado en el PGOU, que permitió destinar la parcela a uso hotelero y obtener, al mismo tiempo, un aparcamiento público en primera línea».

Con esta actuación, Benicàssim amplía su oferta de alojamiento de alta gama y consolida su apuesta por un turismo de calidad.

La construcción del Hotel Estimar Benicàssim se suma al renovado impulso que vive el sector hotelero en el municipio en estos últimos años tras más de tres décadas sin nuevos establecimientos. En los últimos años, Benicàssim ha inaugurado el Hotel Albades, también de cuatro estrellas superior, situado en segunda línea entre las playas l’Almadrava y Torre Sant Vicent, y ha visto cómo varios hostales del casco urbano se han remodelado y reabierto con una imagen totalmente renovada.

Además, se están ejecutando las obras del nuevo apartahotel en la parcela donde se encontraba el antiguo Hotel Azor, que verá la luz en el 2026 con 110 apartamentos suites premium, cerca del Eurosol.

Modificación de suelo

Por otro lado, el Ayuntamiento ha iniciado, además, la tramitación urbanística para permitir la construcción de otro complejo turístico en el extremo sur del municipio, junto al término de Castelló, en la playa Heliópolis. Este último proyecto, situado entre las calles Doctor Fleming, Pintor Tasio y Apóstol Santiago, prevé transformar un solar que funcionaba como párking público en un hotel.