Nuevo local en Nules para la Unidad Respira municipal

El Ayuntamiento de Nules formalizó recientemente la licitación para contratar el alquiler de un local con el propósito de destinarlo a ampliar y mejorar la Unidad Respira, que en la actualidad presta su asistencia en los bajos del edificio de Servicio Sociales, y que «a la mayor brevedad posible» se trasladará a las instalaciones que ocupó durante un tiempo una entidad bancaria en la plaza Mayor, en pleno centro del municipio.

El concejal de Servicios Sociales, Ramón Martínez, indica que esta decisión responde «a la necesidad de espacio del departamento, pero especialmente para los usuarios, por lo que entendíamos que necesitaban de un edificio propio, donde pudieran concentrarse toda la actividad de la unidad, que fuera más amplio, más luminoso y, preferiblemente, que estuviera en una zona peatonal».

Asegura que la intención del Ayuntamiento es que, «a parte de las clases y las terapias que ya se imparten, se pueda ampliar la oferta con actividades grupales, además de que puedan estar en contacto con el resto de la población» y con esos condicionantes «redactamos el pliego de condiciones del alquiler, pensando en que estamos invirtiendo los impuestos de la gente del pueblo, y el proceso debe ser transparente».

Antes de acabar el 2025

Martínez indica que «me gustaría que el traslado y la apertura fuera inminente, pero hay que entrar, desmontar la instalación que hay ahora dentro y habilitarlo para las nuevas necesidades». Si bien el local «está completamente adaptado, queremos mejor cosas», algo que espera que pueda suceder «antes de que acabe este año».

Con el cambio de ubicación, la Concejalía de Servicios Sociales confía en poder ampliar el número de usuarios de los doce actuales hasta veinte, «e incluso, después de ponernos en marcha, testearemos la posibilidad de abrir también por las tardes, porque hemos detectado que existen situaciones de necesidad, aunque sea minoritorio, pero creo que hace falta».

De gestión íntegramente municipal, Martínez indica que existe una ordenanza que detalla cómo se accede y se da de alta en un servicio que «va dirigido, sobre todo, a personas con demencias, cuyas familias necesitan el apoyo del Ayuntamiento, no solo porque trabajan y no pueden estar pendientes de sus seres queridos las 24 horas del día, sino también porque los cuidadores necesitan cuidarse, tener ese pequeño respiro».

Indica que el personal de Servicios Sociales se ha encargado de estudiar las posibilidades del nuevo local para organizarlo y adaptarlo a su nueva finalidad.