Así será el nuevo pabellón de Vinaròs: costará 4,6 millones y tendrá 528 asientos

Vinaròs aprobó este lunes por unanimidad en un pleno extraordinario el proyecto básico y de ejecución del nuevo pabellón polideportivo municipal, que se ubicará en la zona de la avenida Leopoldo Querol, cerca de donde estaba el antiguo colegio Jaume I, y al lado del futuro nuevo centro de salud.

El vicealcalde, Juan Amat, explicó que el presupuesto base de licitación es de 4,6 millones, cantidad que incluye el equipamiento necesario. El nuevo pabellón, subrayó Amat, “va a complementar al actual” y que tendrá un aforo total de 528 localidades. Para ello dispondrá de una grada fija de 240 asientos, otra retráctil que doblaría esta capacidad, y la posibilidad de incrementar en 48 localidades más la última fila.

Foto del pleno extraordinario de este lunes en Vinaròs. / Javier Flores

El nuevo pabellón dispondrá además de una gran pista deportiva central, una sala de musculación, una sala polivalente, cuatro vestuarios de 37 metros cuadrados cada uno, una amplia zona de administración y de una pequeña cafetería, orientada hacia la avenida Libertad.

La fachada lateral, cristalizada, dará a la avenida Leopoldo Querol y la fachada inversa estará en dirección este, hacia el mar. Habrá un acceso exterior hacia una terraza que daría a su vez acceso a la grada superior del pabellón polideportivo.

Juan Amat, junto a la recreación del futuro pabellón polideportivo. / Javier Flores

Trabajo arduo y pormenorizado

“En menos de dos años hemos sido capaces de llegar hasta aquí en un trabajo arduo y pormenorizado que ha posibilitado que ya estemos en condiciones de presentar este proyecto. Todo ello, empezando a trabajar desde cero. Asumimos el compromiso de mejorar las infraestructuras deportivas y este es un gran paso en la buena dirección. Este es un nuevo pabellón moderno con funciones adicionales a las que dispone el actual pabellón. No solo vamos a mejorar las condiciones de las entidades deportivas en el actual pabellón polideportivo, sino que va a ser mucho más confortable”, señaló Amat.

Según Amat, tras esta aprobación del proyecto, se podría iniciar la obra, si no hay retrasos en la licitación de la ejecución, en el primer trimestre del 2026. “Aspiramos a dejar un Vinaròs mucho mejor de lo que nos encontramos y en infraestructuras deportivas es evidente que lo conseguiremos”, concluyó.

Por parte del PSPV-PSOE, Juan José Borràs, argumentó que aunque estaban a favor de la construcción del nuevo pabellón, este no tendrá en un furuto posibilidades de ampliación, por lo que el proyecto “nace y morirá pequeño”. También mostró su disconformidad en la ubicación, ya que los socialistas preferían la ciudad deportiva como lugar para realizarlo.