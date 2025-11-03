Nules anuncia movilizaciones por el bloqueo para encauzar el barranco del Torrent tras 20 años de espera

Más de 20 años lleva Nules esperando las actuaciones pendientes para evitar inundaciones en su término municipal, principalmente en la zona marítima.

Después de años de reivindicaciones ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que se desbloque el proyecto de encauzamiento del barranco del Torrent, el alcalde, David García, anuncia movilizaciones si la CHJ no atiende sus solicitudes para tratar este asunto, "que es prioritario para salvar vidas en caso de una riada".

El Ayuntamiento lleva desde el 7 de mayo esperando la contestación de la CHJ para reunirse con su presidente, Miguel Polo. El alcalde explica que la última vez que lo recibió fue el pasado 20 de febrero, y que en esta reunión se acordó volver a reunirse en el mes de mayo para hacer seguimiento de las gestiones pendientes para desbloquear el proyecto.

Desde el Gabinete de Alcaldía se solicitó esta reunión en fecha 7 de mayo, y al no recibir contestación se volvió a solicitar el 8 de septiembre y de nuevo el 27 de octubre. "Y hasta la fecha no hemos recibido contestación, por tanto vamos a insistir de nuevo para que el presidente de la CHJ nos atienda, y si no es así llevaremos a cabo acciones reivindicativas”, señala García.

El alcalde comenta que “no podemos no hacer nada ante el trato que estamos recibiendo, y ante una realidad que nos preocupa”.

Otra foto de archivo de inundaciones en Nules. / Mediterráneo

Hay que recordar que hace más de 20 años Nules padeció un episodio importante de inundaciones en el casco urbano y término municipal que propició una destacada actuación en el barranco de la Serraleta, que ha impedido que en todos estos años se registraran situaciones similares, pero quedó pendiente la segunda fase correspondiente al encauzamiento del barranco al mar.

En relación con este proyecto, en todo este tiempo no se ha hecho nada, al respecto, David García, explica que cuando asumió la responsabilidad de la Alcaldía en el año 2015 el primer expediente que pidió fue el relacionado con el encauzamiento del barranco. "En todos estos años hemos mantenido muchas reuniones con el presidente de la CHJ en miras a agilizar este proyecto para que pudiera ser una realidad lo antes posible pero Nules sigue igual que hace 20 años, con la misma problemática, por tanto el Ayuntamiento seguirá abanderando con fuerza las reivindicaciones del pueblo de Nules, y actuará como altavoz de cuestiones tan necesarias como esta”.