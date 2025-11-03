Peñíscola reclama acción: seis años sin protección en los acantilados del castillo

Casi seis años después del desprendimiento de dos grandes rocas en los acantilados del tómbolo de Peñíscola, el problema continúa sin resolverse. El Ayuntamiento lleva todo este tiempo solicitando ayuda y celeridad para que se adopten medidas de protección en el peñón sobre el mar, donde se asienta el emblemático Castillo del Papa Luna y el casco antiguo de la localidad costera.

Desde el consistorio se ha reclamado en múltiples ocasiones la intervención de las administraciones superiores. En diciembre del pasado año, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, se reunió en Madrid con la Subdirección General de Costas para plantear la urgente protección del tómbolo rocoso. Sin embargo, tras la visita, Martínez lamentó que «no han querido saber nada», señalando que el asunto fue derivado a Patrimonio del Estado, organismo que también depende del Gobierno Central.

El alcalde insiste en que «las infraestructuras para la protección de nuestra costa y nuestro patrimonio no deberían ser objeto de tanta insistencia». Además, recalca que «el Gobierno de España debe atender inversiones tan importantes como la que nosotros reclamamos desde hace años por justicia y, sobre todo, por seguridad; del mismo modo que debe priorizar la inversión en infraestructuras que mejoren y garanticen la seguridad en los cauces de nuestros ríos y barrancos».

A su juicio, «es inadmisible que el Estado cierre los ojos ante estas necesidades reales que, además, avalan informes técnicos como prioritarias y debe tomar cartas en este asunto sin más demora».

Desprendimientos en 2019

El origen del problema se remonta a diciembre del 2019, cuando un fuerte temporal marítimo azotó la costa de Peñíscola y provocó el desprendimiento de dos grandes bloques de piedra bajo el castillo. Desde entonces, a punto de cumplirse seis años de los hechos, no se ha realizado ninguna actuación con la finalidad de paliar los efectos del mar sobre la roca.

Durante este tiempo, el Ayuntamiento ha aprobado distintas mociones con el fin de instar al Ejecutivo a intervenir. La primera se aprobó en enero del 2020, cuando se solicitó a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar la realización urgente de un estudio geológico sobre el estado del tómbolo.

"La protección del tómbolo no es solo una cuestión estética o patrimonial, sino de seguridad ciudadana" Andrés Martínez — Alcalde de Peñíscola

Dos años más tarde, en febrero del 2022, el pleno municipal aprobó una nueva moción para exigir la ejecución de las acciones propuestas en el estudio elaborado por la Universitat Politècnica de València (UPV), encargado por la Diputación Provincial de Castellón.

Con el objetivo de activar este Plan de acción para la estabilización y protección de las laderas del frente marítimo, la administración provincial creó en noviembre de ese mismo año una mesa de trabajo en la que participaron diferentes estamentos ministeriales. No obstante, casi tres años después, no se ha materializado ninguna intervención efectiva sobre el terreno.

En este sentido, el alcalde de la Ciudad en el Mar recuerda que la protección del tómbolo «no es solo una cuestión estética o patrimonial, sino de seguridad ciudadana», y reitera que «el Gobierno debe actuar con responsabilidad antes de que el deterioro avance y tengamos que lamentar consecuencias mayores».