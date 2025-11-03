Segunda oportunidad para reabrir un símbolo de Els Ports por 100 euros al mes

El Ayuntamiento de Morella ha vuelto a sacar a licitación la explotación del bar y la casa forestal del ermitorio de Vallivana, después de que la primera convocatoria, publicada en primavera, quedara desierta. El consistorio insiste en la importancia de reactivar este servicio, tanto por su valor simbólico para los morellanos como por su papel en la atención a los viajeros de la carretera N-232.

El presupuesto base de licitación, sin impuestos, es de 991,74 euros. El pasado mes de abril, el Ayuntamiento ya licitó la gestión de los bares de Vallivana. En el caso del santuario, la concesión incluye la explotación del bar y del albergue ubicado en la casa forestal, un espacio acondicionado para acoger grupos. El contrato tiene una duración inicial de un año, prorrogable hasta diez, y se puede consultar en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, destaca que en la nueva licitación «sólo pedimos 100 euros al mes en concepto de alquiler del bar y de las instalaciones, que es un precio simbólico. A cambio de este dinero pedimos que el adjudicatario haga el mantenimiento de las inmediaciones del ermitorio de Vallivana, así como algunas acciones concretas en el propio templo. De esta manera aseguramos el servicio hostelero y el de visita a la Virgen de Vallivana».

Imagen de los ángeles ya restaurados en su ubicación original en el altar del santuario de Vallivana. / Javier Ortí

Varios interesados

Sangüesa se muestra optimista con esta licitación y avanza que «diversas personas han manifestado interés en presentarse; esperamos que esta vez sea la definitiva y el servicio se ponga en funcionamiento lo más pronto posible».

El ermitorio de Vallivana es un enclave de gran valor simbólico y patrimonial para Morella al ser el lugar donde permanece la talla de la Virgen de Vallivana, patrona del municipio. Además, su ubicación en plena N-232, una de las principales vías de conexión entre el norte de España y la costa mediterránea, lo convierte en un punto estratégico para el descanso de transportistas y visitantes, especialmente desde la puesta en marcha del nuevo trazado del puerto de Querol. Con esta nueva licitación, el Ayuntamiento de Morella busca garantizar la recuperación del servicio hostelero en el santuario y reactivar la actividad en un espacio que combina tradición, naturaleza, valor turístico y religioso.