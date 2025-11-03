La Vall contrata por 2,9 millones la segunda fase del nuevo polideportivo

La obra más importante del presupuesto 2025 en el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó financiada con fondos municipales acaba de ser adjudicada. Por un importe que ronda los 3 millones de euros con impuestos, se va a encargar la ejecución de la segunda fase del nuevo polideportivo a Ocide Construcción, una empresa valenciana que tendrá 14 meses para completarla.

Seis empresas presentaron sus ofertas para hacerse con este sustancioso contrato, con el que el consistorio culminará un proyecto cuya primera fase, la de preparación de los terrenos, distribución de los espacios y construcción de los cimientos, fue asumida por la concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, en cumplimiento del compromiso que adquirió en su momento, cuando fue contratada, al plantear entre otras inversiones, esta mejora que, años después seguía pendiente de ejecución.

En los presupuestos de la Vall de este año había otras inversiones cuantiosas, pero todas sufragadas en su mayor parte por fondos europeos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia, de ahí que la del segundo polideportivo pueda señalarse como la más elevada asumida con fondos propios.

Todavía deberán pasar varias semanas hasta que la empresa tome posesión de los terrenos, ubicados en la parcela que linda con el Estadio Municipal José Mangriñán, dado que desde que se adjudica hasta que se contrata deben pasar salvarse diversos procesos administrativos que pretenden garantizar la solvencia de la constructora escogida para desarrollar las obras. Con la firma del acta de replanteo, previsiblemente antes de que acabe el año, los trabajos podrán ponerse en marcha.

Esta es una de esas inversiones históricamente reivindicadas en la población, con una actividad deportiva muy significativa en diferentes especialidades, muchas de las cuales necesitan de un pabellón polideportivo cubierto.

Más demanda que oferta

En una ciudad con más de 30.000 habitantes, un único polideportivo era insuficiente, y así lo han manifestado y reclamado en multitud de ocasiones los clubes afectados. Una reivindicación que el equipo de gobierno siempre ha compartido, porque resultaba complicado cuadrar horarios con una agenda tan solicitada.

El nuevo pabellón polideportivo tendrá la entrada principal en la carretera del cementerio. Lo primero con lo que se encontrarán los usuarios será una gran sala de 270 m2, habilitada para desarrollar entrenamientos de gimnasia artística, además de otros usos como los entrenamientos de la Concejalía de Deportes de gimnasia de mantenimiento, zumba o running.

En cuanto a la cancha, tendrá las gradas en un desnivel del terreno, de manera que se salvará esa circunstancia, y habrá entradas y salidas separadas para público y deportistas.