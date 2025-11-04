Burriana aumenta la inversión a 1,4 millones para la gestión directa de Sant Gregori

El Ayuntamiento de Burriana ha vuelto a licitar el contrato para la gestión directa del PAI Sant Gregori, con una inversión de 1,4 millones de euros después de que la anterior convocatoria quedara desierta. La junta de gobierno ratificará esta semana los nuevos pliegos, que elevan la inversión inicial en más de un 45% para contratar la asistencia técnica y jurídica necesaria que permita culminar la tramitación del plan y reactivar el complejo desarrollo urbanístico de más de 2,5 millones de m2 situados en el litoral del municipio.

El servicio, con un plazo máximo de ejecución de 19 meses, contempla la redacción y tramitación de todos los documentos técnicos y urbanísticos necesarios para avanzar en el PAI, desde la modificación del plan parcial hasta los proyectos de urbanización y reparcelación, además de la asistencia en materia de expropiaciones.

El contrato incluye también la actualización del proyecto de expropiación de los enlaces exteriores que unirán el Camí la Cossa con la CV-18, un vial clave para completar el anillo de circunvalación de la ciudad, mejorar la accesibilidad a Sant Gregori y atender una histórica demanda vecinal en materia de infraestructuras.

Más tareas

Entre las tareas que asumirá la empresa adjudicataria figuran la revisión del planeamiento, la actualización del proyecto de urbanización conforme a la normativa actual y la gestión de permisos ante administraciones y empresas suministradoras. Los trabajos abarcarán, entre otros, los proyectos de recuperación del frente marítimo, la pasarela sobre el río seco, un tanque de tormentas en la desembocadura del canal de drenaje o la integración ambiental del entorno, entre otros.

El contrato se financiará con cargo a los presupuestos municipales de 2026 y 2027, con partidas ya reservadas que garantizan su viabilidad económica. El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, señaló que «este es un paso administrativo complejo pero necesario para desbloquear la situación urbanística de Sant Gregori». Añadió, que «la gestión directa por parte del Ayuntamiento exige un rigor técnico y jurídico excepcional, y por ello queremos contar con los equipos más competentes».