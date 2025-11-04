Frenan tres nuevas okupaciones ilegales en Almassora

La Policía Local de Almassora ha logrado frenar tres nuevas okupaciones ilegales en la zona de la calle Boqueres. Los hechos tuvieron lugar este lunes, cuando los agentes recibieron la llamada de un vecino informando que unos desconocidos habían roto el bombín de una puerta y se habían marchado.

De inmediato, una patrulla se desplaza hasta el bloque de pisos en cuestión y al realizar las diferentes pesquisas se comprueba como hay otras dos puertas de entrada a viviendas forzadas. Hasta el lugar de los hechos también se personó la Guardia Civil.

Los agentes deciden precintar las puertas de los inmuebles en cuestión, gestionados por una empresa inmobiliaria, para evitar cualquier intento de okupación.

Cabe recordar que durante los nueve primeros meses del año la Policía Local de Almassora efectuó 81 intervenciones en materia de okupación ilegal de viviendas, llevando a cabo la instrucción de diligencias por usurpación, vigilancias intensivas, lanzamientos de inmuebles, mediación o denuncias por vía administrativa.

Hace un año, con motivo del 125 aniversario de la Policía Local de Almassora, el Ayuntamiento creó la Unidad Viogen, Mediación e Información Antiokupación. Se trata de una herramienta de asesoramiento abierta al ciudadano todos los jueves, de 13.00 a 14.00 horas, en la planta baja del Ayuntamiento.