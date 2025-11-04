Novedades sobre los restos humanos en una escombrera en Teruel: ¿qué sucedió en el cementerio de Vilafranca?

El Ayuntamiento de Vilafranca ha informado este martes que está al tanto del hallazgo de restos humanos en la escombrera municipal de La Iglesuela del Cid (Teruel), un hecho que se encuentra actualmente bajo investigación por parte de la Guardia Civil de Teruel.

Según los datos disponibles, "los restos procederían de un antiguo osario situado bajo un patio anexo al cementerio municipal de Vilafranca", que habría resultado afectado durante las recientes obras de mejora de accesibilidad realizadas para la construcción de una rampa destinada a personas con movilidad reducida.

El Ayuntamiento aclara que, durante la ejecución de dichas obras, "no tuvo constancia en ningún momento de la aparición de restos óseos ni de su traslado fuera del recinto del cementerio"

Desde el consistorio se está colaborando plenamente con las autoridades competentes con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.

El Ayuntamiento quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a la población y reafirmar su compromiso con la transparencia, con el respeto al patrimonio histórico y cultural del municipio y con la memoria de todas las personas que han formado parte de la comunidad a lo largo de los siglos.

Hasta que concluya la investigación, y por respeto al procedimiento en curso, el Ayuntamiento no realizará más declaraciones.