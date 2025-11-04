Onda avanza en la reforma integral de la Plaza España para lograr un espacio "más verde, vivo y cómodo"
La remodelación incluye un importante incremento del arbolado y la colocación de una réplica de la Panderola
Las obras de remodelación integral de la Plaza España de Onda avanzan según los plazos previstos y ya han superado la fase inicial de desmontaje. Actualmente, los equipos técnicos están ejecutando los trabajos de rebaje del terreno y ya han comenzado a aplicar el sistema de impermeabilización que garantizará la protección del aparcamiento subterráneo frente a futuras filtraciones.
En esta línea, la alcaldesa, Carmina Ballester, ha destacado: “La Plaza España es un pedacito de la vida de Onda y de muchos de nuestros recuerdos”. “Hoy la estamos transformando para devolverle todo su valor, hacerla más verde, cómoda y viva, y que las familias vuelvan a disfrutarla. Lo estamos haciendo juntos y pensando en las próximas generaciones”, ha añadido.
La intervención se encuentra en una fase técnica clave con la aplicación progresiva del tratamiento impermeabilizante, diseñado para ofrecer una solución definitiva a las filtraciones que durante años han afectado al aparcamiento subterráneo. Este proceso garantiza una mayor durabilidad y protección estructural.
Pruebas de pavimento
En paralelo, se están realizando pruebas de pavimentos para definir la estética final de la plaza, y se trabaja en la instalación de canalizaciones para los nuevos puntos de luz de alta eficiencia, que mejorarán la iluminación y el consumo energético del espacio.
Subvenciones a comercios de la zona
Con el objetivo de acompañar a los negocios de la zona durante el desarrollo de los trabajos, el Ayuntamiento ha activado una línea de ayudas directas destinada a comerciantes, hosteleros y autónomos que gestionan establecimientos en este espacio.
Las subvenciones permiten recibir hasta 2.000 euros por negocio con terraza y hasta 1.000 euros en el caso de no contar con terraza, como apoyo ante posibles afecciones temporales por las obras que se acometen en la actualidad.
Además, se están llevando a cabo los trabajos previos para la futura instalación del ascensor que conectará directamente la plaza con el parking, mejorando la accesibilidad universal y facilitando el día a día de vecinos y visitantes.
Proyecto
La remodelación integral de la Plaza España incluye un importante incremento del arbolado y zonas verdes, la instalación de estrategias bioclimáticas para generar sombra, nuevo mobiliario urbano y un área de juegos infantiles moderna y segura.
El proyecto también contempla la recuperación del carácter histórico de la zona mediante la instalación de una réplica del tren de la Panderola, que pondrá en valor la memoria colectiva de Onda y se convertirá en un nuevo punto de referencia para vecinos y visitantes.
- Comienzan las obras para construir un nuevo hotel de lujo en primera línea en Benicàssim
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- De cuartel en ruinas a museo: Un pueblo de 300 vecinos de Castellón inicia su nueva vida cultural
- Aparecen restos humanos de un cementerio de Castellón en una escombrera en Teruel
- Segunda oportunidad para reabrir un símbolo de Els Ports por 100 euros al mes
- Paradas destrozadas: actos vandálicos en una Fira de Tots Sants de Castellón
- Una familia nacida en medio del horror de la guerra que unió para siempre la Vall d'Uixó y Turís
- Levantan un muro de algas y arena para proteger las históricas casetas de un poblado marítimo de Castellón