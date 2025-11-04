Onda avanza en la reforma integral de la Plaza España para lograr un espacio "más verde, vivo y cómodo"

Las obras de remodelación integral de la Plaza España de Onda avanzan según los plazos previstos y ya han superado la fase inicial de desmontaje. Actualmente, los equipos técnicos están ejecutando los trabajos de rebaje del terreno y ya han comenzado a aplicar el sistema de impermeabilización que garantizará la protección del aparcamiento subterráneo frente a futuras filtraciones.

En esta línea, la alcaldesa, Carmina Ballester, ha destacado: “La Plaza España es un pedacito de la vida de Onda y de muchos de nuestros recuerdos”. “Hoy la estamos transformando para devolverle todo su valor, hacerla más verde, cómoda y viva, y que las familias vuelvan a disfrutarla. Lo estamos haciendo juntos y pensando en las próximas generaciones”, ha añadido.

Imagen virtual de cómo quedará la Plaza España de Onda tras su remodelación. / Mediterráneo

La intervención se encuentra en una fase técnica clave con la aplicación progresiva del tratamiento impermeabilizante, diseñado para ofrecer una solución definitiva a las filtraciones que durante años han afectado al aparcamiento subterráneo. Este proceso garantiza una mayor durabilidad y protección estructural.

Pruebas de pavimento

En paralelo, se están realizando pruebas de pavimentos para definir la estética final de la plaza, y se trabaja en la instalación de canalizaciones para los nuevos puntos de luz de alta eficiencia, que mejorarán la iluminación y el consumo energético del espacio.

Subvenciones a comercios de la zona Con el objetivo de acompañar a los negocios de la zona durante el desarrollo de los trabajos, el Ayuntamiento ha activado una línea de ayudas directas destinada a comerciantes, hosteleros y autónomos que gestionan establecimientos en este espacio. Las subvenciones permiten recibir hasta 2.000 euros por negocio con terraza y hasta 1.000 euros en el caso de no contar con terraza, como apoyo ante posibles afecciones temporales por las obras que se acometen en la actualidad.

Además, se están llevando a cabo los trabajos previos para la futura instalación del ascensor que conectará directamente la plaza con el parking, mejorando la accesibilidad universal y facilitando el día a día de vecinos y visitantes.

Proyecto

La remodelación integral de la Plaza España incluye un importante incremento del arbolado y zonas verdes, la instalación de estrategias bioclimáticas para generar sombra, nuevo mobiliario urbano y un área de juegos infantiles moderna y segura.

El proyecto también contempla la recuperación del carácter histórico de la zona mediante la instalación de una réplica del tren de la Panderola, que pondrá en valor la memoria colectiva de Onda y se convertirá en un nuevo punto de referencia para vecinos y visitantes.