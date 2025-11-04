Así se prepara uno de los pueblos más bonitos de España, en Castellón, para brillar en Navidad: las novedades
El municipio ultima los preparativos para el inicio de la Navidad con un programa repleto de luces, espectáculos y actividades para todos los públicos
Uno de los pueblos más bonitos de España, en la provincia de Castellón, ultima los preparativos para el inicio de la Navidad con un programa repleto de luces, espectáculos y actividades para todos los públicos.
Se trata de Peñíscola, que se prepara para dar la bienvenida a una de las épocas más mágicas del año. El viernes 28 de noviembre, a las 20.00 horas, tendrá lugar el encendido de La Luz de la Navidad con un espectáculo especial, un acto muy esperado que marcará el inicio oficial de las fiestas en la Ciudad en el Mar. Tras el éxito de los últimos años, al consistorio le gustaría repetir un evento navideño con más de un centenar de drones para iluminar el cielo y cautivar a vecinos y visitantes, por lo que ha sacado a licitación el contrato para ello.
Con el encendido comenzará también el tradicional Mercado de Navidad, que se instalará en la Plaza Santa María y permanecerá abierto hasta el 14 de diciembre. Los visitantes podrán disfrutar de una amplia selección de productos artesanales, gastronomía, regalos y ambiente festivo en uno de los rincones más emblemáticos del casco antiguo, que estará ambientado con motivos navideños.
Como gran novedad de esta edición, Peñíscola estrenará el video mapping titulado La Magia de la Navidad, un espectáculo audiovisual que transformará la muralla norte en un lienzo de luz y color. A través de distintas proyecciones sobre la piedra, el público podrá sumergirse en fantasías que están inspiradas en las fiestas navideñas. El espectáculo contará con pases a lo largo de la tarde y noche de los días 19, 20 y 21 de diciembre.
Fin de Año
La programación continuará con el Mercado Medieval, que se celebrará del 27 de diciembre al 1 de enero del 2026, ambos incluidos, en la plaza de Bous y plaza Santa María. Como ya es tradición, las paradas convertirán este rincón emblemático de la ciudadela en un cuento medieval con artesanía, música y animación. El consistorio apuesta también por la fiesta nocturna y ya ha anunciado que contará con verbenas populares que animarán las noches del 24 y 31 de diciembre, así como la del 5 de enero, tras la cabalgata de Reyes.
Desde 2021
La tradición de inaugurar la iluminación navideña en Peñíscola se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del año desde el 2021, cuando la localidad ganó el concurso Juntos Brillamos Más organizado por Ferrero Rocher. Desde entonces, la Plaza Santa María se ha convertido en el centro de las festividades en diciembre, gracias a la iluminación proporcionada por la marca de bombones, y que se ha ampliado posteriormente.
