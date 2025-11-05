Cara a cara con un alcalde de Castellón: reserva toda su semana para resolver dudas sobre la tasa de basuras

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, atenderá personalmente a los vecinos y vecinas que deseen resolver dudas o plantear consultas sobre la nueva tasa de basuras del municipio.

De esta manera, Falomir ha reservado toda su agenda de la próxima semana, del 10 al 14 de noviembre, para centrarse exclusivamente en este asunto.

Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de l’Alcora, refuerza su compromiso con la transparencia, la proximidad y la comunicación directa con la ciudadanía.

La atención se ofrecerá en el despacho de Alcaldía, mediante cita previa, que puede solicitarse a través del teléfono 674 181 362.

El alcalde de l’Alcora atenderá a los vecinos y vecinas para resolver dudas sobre la tasa de basuras. / MEDITERRÁNEO

“Queremos escuchar de primera mano las inquietudes de los vecinos y vecinas y ofrecer explicaciones claras sobre la aplicación de la tasa”, ha afirmado Samuel Falomir, alcalde de esta localidad castellonense.

El primer edil recuerda que la medida responde a la normativa europea que busca una gestión de residuos más sostenible.

“En l’Alcora no se cobraba hasta ahora una tasa de basuras, y entendemos que esta medida puede generar dudas. Por eso queremos explicar con total transparencia cómo funciona el nuevo sistema”, ha señalado.

Con esta acción, el Ayuntamiento de l’Alcora, en la provincia de Castellón, demuestra su compromiso con la transparencia municipal, la información veraz y la cercanía con los vecinos.