De convent a centre de dia: Benicarló inverteix 1,5 milions
El Ple aprova la modificació pressupostària, necessària per a formalitzar la compra de l’immoble
L’Ajuntament de Benicarló ha aprovat en el Ple ordinari del mes d’octubre una modificació pressupostària per valor d’1,5 milions d’euros destinada a l’adquisició del Convent de les Monges Concepcionistes Franciscanes, un immoble ubicat al carrer de Cabanes que forma part del patrimoni històric de la ciutat.
L’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha destacat que aquesta adquisició «suposa una oportunitat única per a preservar un immoble de gran valor patrimonial i, al mateix temps, donar-li un ús social que responga a les necessitats actuals de la ciutat». Segons ha explicat, «l’objectiu és destinar aquest espai a la creació d’un centre de dia per a persones majors, un servei que actualment és molt limitat».
«En aquests moments —ha continuat l’alcalde— disposem d’un únic centre de dia amb poques places, insuficients per a atendre tota la demanda existent. Amb aquest nou espai, podrem incrementar notablement la capacitat i oferir un servei de qualitat a moltes més famílies, millorant així l’atenció i el benestar de les nostres persones majors».
A més, l’alcalde ha subratllat el valor cultural i patrimonial de la capella del convent, «un espai amb molt de potencial que permetrà acollir activitats culturals o socials».
Actualment, s’estan tramitant tots els procediments administratius per a formalitzar la compra, que compta amb l’acord total entre les dues parts. «Amb aquesta adquisició —ha conclòs Cerdá— fem un pas endavant per donar un ús públic i social a un edifici emblemàtic i per continuar treballant per una ciutat amb millors serveis per a tots».
