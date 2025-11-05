El edil Clausell (PP) arranca su nueva etapa al frente de la biblioteca de Burriana tras la salida de Vox del ejecutivo local

La reciente reorganización del ejecutivo municipal de Burriana, tras la salida de Vox del mismo, liderado por el alcalde Jorge Monferrer (PP) y anunciada la semana pasada con el objetivo de" asegurar la estabilidad de la gestión y la continuidad en el desarrollo de los proyectos clave para la ciudad", continúa con la agenda de encuentros y traspasos de responsabilidades.

Durante esta semana, el nuevo concejal de Cultura, Alejandro Clausell, que ha sustituido a Jesús Albiol (Vox) al frente de la delegación, ha mantenido una reunión de trabajo con el equipo técnico de la biblioteca municipal, organismo que pasa a estar bajo su gestión como responsable de los principales centros culturales de la ciudad.

El encuentro se ha centrado en conocer de primera mano el funcionamiento del centro, las necesidades del personal y del propio inmueble, con el fin de "asegurar una transición fluida en la gestión". Como primera medida, el nuevo responsable del área ha firmado la compra de libros y material pendientes, tanto en castellano como en valenciano, por un valor aproximado de 8.000 euros donde destacan más de 400 libros y DVD. De esta manera, Clausell ha avanzado a la directora de la Biblioteca que se incorporarán todas las novedades editoriales, audiovisuales y de cualquier otro tipo de material que estuviera pendiente de adquirir con la mayor celeridad, garantizando así la actualización continua de los fondos.

Acceso libre y gratuito a la información

El edil Clausell defiende el valor fundamental de este centro como un espacio en Burriana que “garantiza el acceso libre y gratuito a la información, la cultura, el conocimiento y la tecnología para todos los ciudadanos". Y añade que, además, la biblioteca "es un motor esencial de educación, ofreciendo espacios inclusivos de estudio y materiales diversos de apoyo. Es nuestro deber seguir fomentando el hábito lector y la creatividad desde la infancia, facilitando el aprendizaje permanente a toda la población en nuestra biblioteca para seguir ofreciendo un espacio referente en la provincia”.