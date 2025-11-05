Moncofa cede el solar para poner fin a las inundaciones en el entorno de la avenida Avel·lí Corma
La Generalitat invertirá 2,7 millones de euros en la construcción de una nueva estación de bombeo de aguas residuales al oeste de la partida Palafangues
El Ayuntamiento de Moncofa ha llevado a cabo la cesión de alrededor de 300 metros cuadrados de terreno, a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territori pasta cometer la construcción de la nueva estación de bombeo de aguas residuales en la zona oeste de la partida Palafangues. Una intervención que se acometerá junto a la calle Onda, en la periferia del casco urbano de la localidad y que supondrá una inversión de 2,7 millones de euros.
El alcalde, Wences Alós, el primer teniente alcalde, José María Andrés; y el concejal de Urbanismo, Luis Ángel, han visitado la zona en la que se acometerá esta obra y cuyo objetivo principal es evitar que las aguas residuales de la parte norte del casco urbano discurra por una conducción en dirección a la playa para, después, encaminarse hacia la depuradora. Un trayecto que propicia una circulación de agua por una tubería que, cuando se dan lluvias torrenciales, es incapaz de soportar el caudal.
La nueva estación de bombeo acortará de manera significativa la distancia en la planta depuradora y, al mismo tiempo, aliviará el caudal en esta tubería. En este sentido, Alós señala que «vamos dando pasos para que, en un futuro no muy lejano, la Conselleria ejecute esta inversión tan necesaria».
Tramitación
A partir de este momento, la Administración autonómica es la encargada de acometer los trámites necesarios para licitar el proyecto, cuyo plazo de ejecución se establece en 16 meses. La nueva infraestructura recogerá el agua, tanto de pluviales como residual, dado que una gran parte del casco urbano, no tiene la red separada.
Se trata de una intervención que minimizará la inundación de zonas de Moncofa, especialmente en puntos del entorno de la avenida Científic Avel·li Corma.
