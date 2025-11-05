Torreblanca aprueba bonificaciones en la tasa de basuras, vehículos e IBI "para reducir la presión fiscal"

El Ayuntamiento de Torreblanca ha aprobado una batería de bonificaciones destinada a reducir la carga impositiva de los hogares y facilitar el pago de los principales tributos municipales. La medida servirá para aliviar la economía de las familias y premiar a quienes colaboran en la gestión responsable de residuos y la eficiencia en sus hogares.

En la tasa de recogida de basuras, los vecinos que utilicen el ecoparque podrán acceder a descuentos en función de los residuos depositados. Entre 100 y 500 puntos ecológicos se aplicará una bonificación del 25 %, y por encima de 500 puntos, la reducción será del 35 %. Además, de la bonificación adicional del 5 % por la domiciliación del recibo.

El pleno de Torreblanca ha aprobado una serie de bonificaciones fiscales en diferentes impuestos y tasas. / Mediterrámeo

En el impuesto sobre vehículos, el Ayuntamiento mantendrá una bonificación del 50 % para los vehículos eléctricos e híbridos, a la que también se suma un 5 % por domiciliación de pago, una novedad específica para esta tasa que busca facilitar el trámite y garantizar una gestión más ágil.

Bienes inmuebles

En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), se mantiene la posibilidad de fraccionar el pago para hacerlo más accesible a las familias y se conservan las bonificaciones para familias numerosas ya vigentes. Además, se incorpora una bonificación del 50 % para las viviendas que instalen sistemas de eficiencia térmica o energética, incentivando el ahorro económico y la modernización del parque residencial del municipio, así como la bonificación del 5% por domiciliar el pago.

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, subrayó que la prioridad del equipo de gobierno es “reducir la carga fiscal y al mismo tiempo premiar a quienes colaboran en el cuidado y mejora del municipio”. “Estamos trabajando para que vivir en Torreblanca sea más fácil y más accesible. Esta rebaja de impuestos es una decisión responsable que reconoce el esfuerzo de nuestros vecinos”, afirmó.

Por su parte, la concejala de Hacienda, Marta Llopis, destacó que se trata de “un paso hacia un modelo fiscal más justo, equilibrado y orientado al apoyo directo a las familias”. “Estas medidas facilitan el pago de impuestos y fomentan hábitos positivos sin imponerlos”, añadió.