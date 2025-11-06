La Vall reforça la investigació científica per a preservar les Coves de Sant Josep
L’Ajuntament fa un altre pas per a continuar indagant sobre els paràmetres ambientals i microclimàtics que presenta la cavitat
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó i l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME-CSIC) renoven el conveni de col·laboració que permet continuar amb l’estudi científic i tècnic de les Coves de Sant Josep. L’objectiu és continuar aprofundint en el coneixement de la dinàmica natural de la cavitat per a garantir la seua conservació i preservar-la com a patrimoni geològic únic per a les generacions futures.
A l’acte van participar l’alcaldessa, Tania Baños; el conseller delegat d’Emsevall, Javier Ferreres; i el cap de la Unitat de l’IGME-CSIC a les illes Balears, Pedro Robledo, juntament amb tècnics de l’institut. Baños recalca que aquesta renovació reafirma l’aposta del consistori per «la ciència, la investigació i la conservació del nostre major tresor natural, en el que hem sigut pioners».
Defén que les Coves són molt més que un atractiu turístic, ja que «són un laboratori natural que hem de protegir i estudiar amb rigor». L’alcaldessa afegeix que col·laborar amb aquest organisme «ens permet avançar en la gestió responsable d’este espai i situar-lo en el mapa internacional de les coves i el patrimoni geològic».
L’acord permetrà seguir amb l’estudi i seguiment dels paràmetres ambientals i microclimàtics de les grutes, així com avaluar les variacions temporals d’indicadors relacionats amb el canvi climàtic (com la temperatura, la humitat o el diòxid de carboni) mitjançant estacions de control remot instal·lades en zones de la cavitat.
A més, continuaran monitorant la presència de gas radó, un gas natural que és present en totes les coves del món i la concentració del qual s’analitza de manera periòdica. Des de l’Ajuntament recorden que estan realitzant una important inversió en mesures de salut laboral i seguretat per a protegir les persones treballadores, convertint-se en una de les coves turístiques pioneres a Espanya a investigar este fenomen i aplicar protocols de caràcter preventiu.
També seguiran amb les anàlisis hidroecològics dels polsos hidràulics i les condicions hidroquímiques de l’aigua, assessoraran en matèria de gestió del patrimoni geoambiental i s’exploraran noves figures de protecció legal.
