La Vall reforça la investigació científica per a preservar les Coves de Sant Josep

L’Ajuntament fa un altre pas per a continuar indagant sobre els paràmetres ambientals i microclimàtics que presenta la cavitat

Foto d'arxiu de les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó.

Foto d'arxiu de les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó. / Coves de Sant Josep

Concha Marcos

La Vall d'Uixó

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó i l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME-CSIC) renoven el conveni de col·laboració que permet continuar amb l’estudi científic i tècnic de les Coves de Sant Josep. L’objectiu és continuar aprofundint en el coneixement de la dinàmica natural de la cavitat per a garantir la seua conservació i preservar-la com a patrimoni geològic únic per a les generacions futures.

A l’acte van participar l’alcaldessa, Tania Baños; el conseller delegat d’Emsevall, Javier Ferreres; i el cap de la Unitat de l’IGME-CSIC a les illes Balears, Pedro Robledo, juntament amb tècnics de l’institut. Baños recalca que aquesta renovació reafirma l’aposta del consistori per «la ciència, la investigació i la conservació del nostre major tresor natural, en el que hem sigut pioners».

Foto de la signatura del nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Vall i l’IGME-CSIC.

Foto de la signatura del nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Vall i l’IGME-CSIC. / Mediterráneo

Defén que les Coves són molt més que un atractiu turístic, ja que «són un laboratori natural que hem de protegir i estudiar amb rigor». L’alcaldessa afegeix que col·laborar amb aquest organisme «ens permet avançar en la gestió responsable d’este espai i situar-lo en el mapa internacional de les coves i el patrimoni geològic».

L’acord permetrà seguir amb l’estudi i seguiment dels paràmetres ambientals i microclimàtics de les grutes, així com avaluar les variacions temporals d’indicadors relacionats amb el canvi climàtic (com la temperatura, la humitat o el diòxid de carboni) mitjançant estacions de control remot instal·lades en zones de la cavitat.

A més, continuaran monitorant la presència de gas radó, un gas natural que és present en totes les coves del món i la concentració del qual s’analitza de manera periòdica. Des de l’Ajuntament recorden que estan realitzant una important inversió en mesures de salut laboral i seguretat per a protegir les persones treballadores, convertint-se en una de les coves turístiques pioneres a Espanya a investigar este fenomen i aplicar protocols de caràcter preventiu.

També seguiran amb les anàlisis hidroecològics dels polsos hidràulics i les condicions hidroquímiques de l’aigua, assessoraran en matèria de gestió del patrimoni geoambiental i s’exploraran noves figures de protecció legal.

