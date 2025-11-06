Protección contra las inundaciones: Benicàssim prepara los diques tras 8 años de gestión

El Ayuntamiento de Benicàssim continúa avanzando en el proceso para ejecutar los diques del Quadro de Santiago, una infraestructura clave para resolver los problemas de inundabilidad de la zona sur y devolver la viabilidad urbanística a los sectores afectados por las crecidas del barranco de la Parreta.

Actualmente, el consistorio tramita la cesión de las parcelas necesarias para poder disponer del suelo donde se construirán los diques. En total, el ámbito afectado está formado por 68 parcelas, muchas de ellas pertenecientes a propietarios con pequeños terrenos que no forman parte de la Agrupación de Interés Urbanístico del sector tres de Benicàssim Golf, y ya se ha formalizado la mayoría.

Desde el área de Urbanismo se trabaja en la firma de los convenios individuales de cesión con los propietarios, mediante un modelo común que permitirá después un convenio global una vez se sumen todos. En los casos en los que los dueños no formen parte de la AIU, el Ayuntamiento planteará la opción entre la cesión voluntaria o la expropiación de pequeñas superficies -entre 70 y 200 m²-, correspondientes a suelos rústicos de especial protección, donde no se permite edificar ni cultivar, por lo que el acuerdo resulta beneficioso para ambas partes.

El objetivo es que en el plazo más breve posible se disponga del suelo necesario para que el proyecto pueda licitarse y ejecutarse.

La finalidad es que los diques estén construidos cuanto antes, con la finalidad de dar solución a los problemas de inundabilidad de la zona. Además, el plan permitirá impulsar la urbanización del sector seis, que linda con la Ratlla y el mar, con edificaciones en altura, uso hotelero y zonas educativas.

Esta obra hidráulica, valorada en dos millones de euros, supondrá la solución definitiva a los riesgos de inundación del humedal del Quadro de Santiago, permitiendo reactivar el desarrollo de la zona sur del municipio. De hecho, el proyecto se adelantó a las nuevas líneas de actuación que impulsa la Conselleria para mitigar el riesgo de inundabilidad, basadas en la creación de parques de laminación de aguas en los cauces para evitar que afecten a las zonas urbanas.

Ocho años de trabajo

El Ayuntamiento lleva ocho años trabajando en esta actuación, que ya fue aprobada de forma definitiva en junio con el respaldo de todas las administraciones implicadas.

El diseño constructivo contempla la creación de un dique perimetral alrededor del área protegida, con un tramo paralelo al camí de la Ratlla desde la CV-149 hasta el mar, y otro perpendicular al Camí dels Lladres hasta el Camí del Palmerar, además de un mirador hacia el humedal y la integración paisajística del entorno.

El proyecto, que sustituye al encauzamiento del barranco de la Parreta, redujo su coste de más de siete millones a dos. Y permitirá reactivar los sectores del sur, entre ellos el 6, y el 5 del Serradal, donde el Ayuntamiento acaba de resolver el PAI tras la renuncia del urbanizador por los altos costes.