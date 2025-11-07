Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Burriana analiza este domingo en 'Mediterráneo' las claves de la ruptura del pacto PP-Vox

Jorge Monferrer (PP) desvelará en una entrevista en exclusiva los detalles de este divorcio político y cómo afronta este final de legislatura de gobernar en minoría

Un fragmento de la entrevista al alcalde de Burriana para 'Mediterráneo'

Manolo Nebot

Isabel Calpe

Burriana

La ruptura del pacto PP-Vox ha abierto una nueva etapa política en Burriana. Este domingo, el alcalde, Jorge Monferrer (PP), ofrecerá su primera entrevista, en exclusiva a Mediterráneo, tras la crisis política que ha obligado a reconfigurar por completo el escenario municipal.

El primer edil repasará con detalle los motivos que llevaron a la salida de los concejales de la formación liderada por Santiago Abascal del ejecutivo burrianense, el peso que tuvieron las discrepancias en torno a la bajada de impuestos y cómo se gestó la ruptura.

Jorge Monferrer repasará toda la actualidad de Burriana en la entrevista

Manolo Nebot

Asimismo, también analizará el desgaste que pudieron causar las continuas polémicas en el área de Cultura, la reorganización del equipo de gobierno, los nuevos retos de gobernar en minoría o las líneas de trabajo en las áreas de Urbanismo, Cultura y Seguridad.

TEMAS

