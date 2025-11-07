El alcalde de Burriana analiza este domingo en 'Mediterráneo' las claves de la ruptura del pacto PP-Vox
Jorge Monferrer (PP) desvelará en una entrevista en exclusiva los detalles de este divorcio político y cómo afronta este final de legislatura de gobernar en minoría
La ruptura del pacto PP-Vox ha abierto una nueva etapa política en Burriana. Este domingo, el alcalde, Jorge Monferrer (PP), ofrecerá su primera entrevista, en exclusiva a Mediterráneo, tras la crisis política que ha obligado a reconfigurar por completo el escenario municipal.
El primer edil repasará con detalle los motivos que llevaron a la salida de los concejales de la formación liderada por Santiago Abascal del ejecutivo burrianense, el peso que tuvieron las discrepancias en torno a la bajada de impuestos y cómo se gestó la ruptura.
Asimismo, también analizará el desgaste que pudieron causar las continuas polémicas en el área de Cultura, la reorganización del equipo de gobierno, los nuevos retos de gobernar en minoría o las líneas de trabajo en las áreas de Urbanismo, Cultura y Seguridad.
- Comienzan las obras para construir un nuevo hotel de lujo en primera línea en Benicàssim
- Aparecen restos humanos de un cementerio de Castellón en una escombrera en Teruel
- Segunda oportunidad para reabrir un símbolo de Els Ports por 100 euros al mes
- Paradas destrozadas: actos vandálicos en una Fira de Tots Sants de Castellón
- Una familia nacida en medio del horror de la guerra que unió para siempre la Vall d'Uixó y Turís
- Levantan un muro de algas y arena para proteger las históricas casetas de un poblado marítimo de Castellón
- Protección contra las inundaciones: Benicàssim prepara los diques tras 8 años de gestión
- De cuartel en ruinas a museo: Un pueblo de 300 vecinos de Castellón inicia su nueva vida cultural