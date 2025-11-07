Almenara recibe con emoción a la Mare de Déu dels Desamparats

La llegada de la 'Peregrina' Mare de Déu dels Desamparats a Almenara ha llenado de emoción y ambiente este viernes por la tarde la localidad. La plaza del Molí d’Arròs ha sido el punto elegido para esperarla.

Una espera que ha estado llena de emociones, sobre todo por el grupo de personas que han formado la comisión que ha estado trabajando durante muchos meses, para que esta visita histórica se hiciese realidad.

La 'Peregrina', de 'tournée' por Almenara. / Miguel Ángel Sánchez

Momentos después del recibimiento a la ‘Peregrina’ y a todos los miembros que la acompañaban desde València, se ha llevado a cabo una emotiva ofrenda, en la que han participado las asociaciones y entidades locales, cerrando la misma la comisión organizadora y la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez.

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, durante su discurso. / Miguel Ángel Sánchez

Actos para este sábado

Este sábado a las 19.00 horas se celebrará la procesión Magna, donde participarán la Mare de Deu del Bón Succès y Sant Roc (patronos de Almenara), Santa Genoveva Torres y la Mare de Deu dels Desamparats. Estará presente el Obispo de la Diócesis Segorbe- Castellón, Casimiro López. También estarán presentes miembros de la corporación municipal, encabezados por la alcaldesa de la localidad.