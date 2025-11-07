Burriana iniciará las obras para acabar la avenida Cañada Blanch en 2026

El Ayuntamiento de Burriana da luz verde al proyecto de expropiación de terrenos para completar la avenida Cañada Blanch y cerrar, así, una conexión fundamental del casco urbano con los poblados marítimos. El trámite, aprobado esta semana en junta de gobierno, conllevará una inversión de algo más de 350.000 euros para la compra de los terrenos afectados y permitirá poder licitar las obras a lo largo del próximo 2026.

El documento sale adelante tras finalizar el plazo donde las personas interesadas podían formular observaciones o reclamaciones relacionadas con la titularidad de las parcelas o la valoración de sus derechos. De este modo, está previsto que en diciembre se firme el pago correspondiente y la ocupación de los terrenos, lo que permitirá iniciar los trámites para la ejecución de las obras el próximo año.

Tramos pendientes

El proyecto contempla la finalización de dos tramos que, en conjunto, suman unos 500 metros de longitud. El primero se extiende desde la intersección con la carretera del Puerto hasta la semirrotonda de la calle Rosa dels Vents, y el segundo conecta la calle Bruixola, en su extremo norte, con la calle Manuel Ferrer Granell, al sur, en el cruce con el camino de l’Axiamo. De hecho, a esa altura, el proyecto incluye la obra civil para la futura instalación de un colector de saneamiento que se conectará con la nueva depuradora prevista por la Generalitat en el entorno de la Pedrera y Llombai.

Las tareas de urbanización conllevarán, además, los trabajos de acondicionamiento de la calzada, las aceras y la instalación de los servicios básicos, una intervención global valorada en alrededor de 1,5 millones de euros. El objetivo es finalizar un eje estratégico que conectará de manera continua el casco urbano con el litoral y mejorará la movilidad y accesibilidad en toda la zona costera. En este sentido, el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, destacó la importancia de esta actuación en términos de ordenación urbana, ya que «este vial permitirá paliar los problemas de circulación en la fachada litoral y fortalecer la vertebración de la ciudad con los poblados marítimos, garantizando una mayor fluidez y seguridad vial tanto para vecinos como para visitantes».

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, subrayó que este avance se suma a otras actuaciones ya emprendidas en la costa, como el nuevo parque infantil, el futuro centro de salud del Puerto o la mejora del entorno del Arenal. «El paso que hoy damos en esta Junta de Gobierno Local nos abre el camino para licitar las obras durante 2026 y que pronto sea una realidad para todos los vecinos», indicó.

Más de 25 años de espera

El desarrollo de este acceso se remonta a hace más de 25 años. En 1999, se inició un primer tramo y, en los años posteriores, se fueron concluyendo otros trazados que permitieron una apertura al tráfico definitiva en marzo de 2015. Aquellos trabajos significaron la consolidación, tanto desde el aspecto urbanístico como la relacionada con el tráfico de la zona.

Con la culminación de la avenida esperan mejorar significativamente la movilidad de los residentes en el litoral sur y en la zona de Serratella. Actualmente, estos vecinos deben atravesar el área del Puerto, donde el tráfico es especialmente denso, sobre todo durante la época estival. Los coches se concentran en la avenida Mediterránea, por lo que la nueva infraestructura no solo reducirá los tiempos de desplazamiento, sino que también impulsará el crecimiento urbanístico y la dotación de servicios en una de las zonas de mayor atractivo turístico de la capital de la Plana Baixa.

Según esgrimieron fuentes municipales, esta actuación es indispensable dentro de la estrategia municipal para mejorar la movilidad urbana de los poblados marítimos con la ciudad porque, al dar continuidad al anillo exterior de comunicación litoral, se creará un trazado continuo y seguro.