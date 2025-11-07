Dos exjugadores del Real Madrid de baloncesto abrirán el 25º aniversario de la piscina de Almassora

La piscina municipal de Almassora conmemora su 25º aniversario con un programa de actividades que se desarrollará del 19 al 22 de noviembre. El Ayuntamiento, a través del Servei Esportiu Municipal (SEM), ha preparado propuestas deportivas, formativas y festivas para celebrar los 25 años de esta instalación, inaugurada en el año 2000 y recientemente renovada gracias a una actuación integral financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La alcaldesa María Tormo y el concejal de Deportes Francisco Soriano han presentado el programa, que comenzará el miércoles 19 de noviembre con actividades para el alumnado de natación, que disfrutará de un hinchable acuático entre las 16:00 y las 19:30 horas. Ese mismo día, a las 18:30 horas, la Casa de la Cultura acogerá la conferencia Esport i Salut: Esport per SEMpre, a cargo de los exjugadores de baloncesto Juan Antonio Corbalán y Alfonso del Corral, con entrada libre.

Juan Antonio Corbalán en su consulta médica. / Mediterráneo

Durante el jueves 20 y el viernes 21, se repetirán las sesiones de hinchables acuáticos. Además, el viernes por la noche, a las 20:00 horas, la Casa de la Cultura acogerá la XXI Gala de l’Esport Local d’Almassora, donde se reconocerá la trayectoria de deportistas, clubes y entidades del municipio.

La programación concluirá el sábado 22 de noviembre con una mañana de actividad deportiva en la piscina cubierta. Desde las 9:30 hasta las 13:30 horas habrá nuevos hinchables acuáticos, y a las 10:30 se celebrará una masterclass de spinning en la sala de fitness. Los abonados podrán inscribirse a partir del lunes 10 en sem.almassora.es/CronosWeb/Login o en la APP Cronos Global, mientras que los no abonados podrán hacerlo desde el lunes 17.

La alcaldesa ha destacado que esta programación “celebra con todos los vecinos 25 años de deporte, convivencia y vida saludable en una instalación que forma parte del día a día del municipio”.

El concejal de Deportes ha subrayado que “la mejora integral de la piscina municipal garantiza su modernización y eficiencia, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con el deporte y la salud”.