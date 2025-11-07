La Vall d'Uixó ejecuta en dos fases las obras de renovación de la red de aguas en la calle Guzmán

Como bien han podido comprobar los vecinos de la Vall d’Uixó, desde hace semanas están en marcha las obras de renovación de la red pública de aguas en la calle Guzmán, un vial que, como reconoce la alcaldesa, Tania Baños, soporta una importante presión de tráfico, lo que afecta a la conservación de su asfaltado, pero que ha visto agravado su deterioro por el mal estado de esas canalizaciones, ya antiguas, en cuya mejora se van a invertir 700.000 euros.

Se trata de una intervención que está ejecutando la empresa Facsa, como ha sucedido en otras zonas del municipio donde se han realizado intervenciones similares. Baños explica que se va a realizar en dos fases. La que está en marcha en estos momentos es la que afecta al tramo entre las calles Xacó y Calvario. Quedará por delante —que se realizará de manera consecutiva, sin interrupciones—, «la que está en peor estado», señaló.

La alcaldesa cifra en una media de quince las fugas registradas en esta zona cada año, «unas averías que provocan molestias, caídas de presión, interrupciones puntuales del servicio y afecciones al tráfico y a la circulación». Además del impacto por lo que respecta a las pérdidas de agua recurrentes.

Operarios de la empresa Facsa en la apertura de las zanjas para acometer la mejora de la red de aguas. / MEDITERRÁNEO

En esa cuestión hace especial incidencia al indicar que «es esencial que el asfaltado esté en buen estado, pero también que toda la infraestructura hídrica esté renovada para evitar esas fugas y pérdidas, especialmente en un contexto de emergencia climática».

En cuanto a los detalles de la mejora, desde el Ayuntamiento indican que se van a desdoblar las tuberías de abastecimiento. Eliminarán más de 900 metros de tuberías de PCV para sustituirlas por otras de polietileno «más eficientes y duraderas». En cuanto al alcantarillado, además de renovar las canalizaciones, se distribuirán a lo largo del centro de calle «para ganar capacidad y mejora del drenaje», en un punto donde suelen producirse acumulaciones de agua cuando llueve con intensidad.

El concejal de Servicios Urbanos, Fernando Daròs, precisa que una de las claves de este proyecto es que las tuberías se van a instalar por los laterales, en las aceras, «para evitar abrir zanjas en el asfalto cada vez que una vivienda necesita una conexión», porque esas actuaciones menores provocan parches que deterioran la pavimentación.