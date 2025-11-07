Mascarell inicia su viaje al medievo y espera recibir a miles de visitantes

Con la mirada puesta en las previsiones meteorológicas, como en cualquier evento organizado en otoño al aire libre, Mascarell ha iniciado este viernes su particular viaje a la Edad Media con la apertura de puertas oficial de una feria que se prolongará hasta el domingo, con buenas expectativas por lo que respecta al número de visitantes.

El alcalde, David García, reivindicaba a pocas horas de la inauguración que la de Mascarell «no es una más, es la feria medieval por excelencia» por las singularidades que solo este municipio, pedáneo de Nules, puede exhibir. Entre ellas, la principal es tratarse de la única población completamente amurallada de la Comunitat.

Foto de familia de la inauguración. / Mediterráneo

Ese escenario original, decorado para la ocasión para que ese salto atrás en el tiempo sea más genuino, ha recibido a las primeras cientos de personas que han querido aprovechar la relativa tranquilidad del viernes, porque si las previsiones se cumplen, todo apunta a que será un buen fin de semana y el recinto intramuros parecerá empequeñecer para recibir a quienes quieren aprovechar la experiencia de entender el bullicio que hace varios siglos pudo haberse vivido en ese mismo lugar durante la celebración de cualquier mercado, con presencia de artesanos, soldados, nobles o juglares.

Foto de un espectáculo de este viernes en Mascarell. / Mediterráneo

García destaca la «especial ilusión» con la que se ha retomado la organización del evento, después de que el año pasado se decidiera suspenderlo «en solidaridad con las poblaciones valencianas que sufrieron la dana del 29-O». Cuando estaba programada la feria «todavía se buscaba a vecinos fallecidos y esos municipios trataban de sobrevivir al desastre».

El alcalde sigue pensando que fue la mejor decisión, que se completó con la donación del dinero de la organización a la recuperación que afrontó Picassent, «una modesta aportación en realidad, aunque entendíamos que todas eran importantes en esos momentos».

La cetrería no ha faltado en esta jornada inaugural. / Mediterráneo

Con ese episodio inevitablemente en la memoria, Mascarell afronta una nueva edición de su feria, la dieciocho, con el deseo de que «nos visiten muchas personas estos días» y que puedan comprobar por sí mismas lo que el alcalde insiste en defender, la singularidad de esta cita respecto de otras de naturaleza similar que se organizan en otras localidades.

Hasta el domingo, a la visita al poblado amurallado customizado para la ocasión, se añadirán los alicientes de la presencia de los artesanos, las representaciones teatrales y musicales, las recreaciones, los talleres, exhibiciones y las siempre espectaculares y multitudinarias justas de caballeros.

Actos previstos este sábado por la mañana. / Mediterráneo

Actos previstos para este sábado por la tarde. / Mediterráneo