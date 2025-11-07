Onda desbloquea la rotonda para reforzar la seguridad vial en uno de sus puntos más conflictivos

Onda desbloquea y da el último paso a nivel municipal para construir una rotonda en uno de sus principales puntos conflictivos a nivel viario, como es el cruce de Ribesalbes, en la intersección entre la CV-20 y la CV-191. El Ayuntamiento aprobó este viernes en pleno la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el uso de la parcela que permitirá a la Generalitat habilitar esta glorieta.

El punto quedó ratificado por asentimiento, al no haber objeciones ni oposición de ningún concejal.

El equipo de gobierno (PP) culmina así un trámite urbanístico que inició en 2023 para poder cederle los terrenos al Consell. Según expuso la concejala de Urbanismo, María Baila, el cruce de Ribesalbes es un enclave muy transitado por el que pasan todos los vecinos para subir al ermitorio del Salvador, por lo que era necesario tomar medidas para reforzar la seguridad vial, al ser «un punto conflictivo por la velocidad y la cantidad de vehículos que circulan».

Ejemplo de la rotonda cerca del instituto

Y puso como ejemplo la rotonda del cruce del instituto (IES Serra d'Espadà) yendo hacia la pedanía de Artesa, en la CV-233, que «ha tenido muy buena acogida y se ha reducido la peligrosidad del tráfico». La intervención permitió solucionar los problemas de visibilidad y acumulación de tráfico en un entorno escolar, garantizando desplazamientos más seguros para los alumnos y una circulación más fluida.

«Este equipo de gobierno es el que más inversión ha hecho en barrios y grupos diseminados», añadió Baila, quien recriminó el voto en contra de la oposición (PSPV-PSOE y Compromís) en 2023.

Como réplica, el concejal Vicent García Nebot (PSPV) señaló que el ejecutivo ha tardado dos años en aprobar esta modificación necesaria para construir la glorieta. «Esa zona estaba catalogada como zona verde en el Plan General y así no se podía hacer una rotonda. En 2023 nos dijeron que tenían todos los informes favorables, pero no los tenían porque hubiesen cometido una ilegalidad y ustedes, correctamente, han hecho lo que tenían que hacer», expuso, y recordó que es una rotonda que «hace falta» y «articula dos carreteras importantes» en la localidad.

Es uno de los accesos más concurridos, sobre todo por vecinos de la urbanización Beniparrell, Ribesalbes y usuarios del entorno natural del ermitorio del Salvador. «Cumplimos con nuestra parte para que la Generalitat pueda iniciar cuanto antes las obras de esta rotonda tan necesaria. Es un punto con mucho tráfico y mejorar su seguridad vial es una prioridad para este gobierno y para los ondenses», explicó, por su parte, la alcaldesa, Carmina Ballester.

Reconocimiento a la biblioteca

Durante la sesión plenaria, el concejal de Cultura y Biblioteca, Daniel Álvaro, destacó el reconocimiento otorgado a Onda por el Ministerio de Cultura en el concurso nacional de proyectos de animación a la lectura María Moliner 2025, dotado con 2.777 euros, por fomentar el hábito lector entre la ciudadanía.

Álvaro subrayó que «este premio avala el gran trabajo que realiza la biblioteca para fomentar la lectura y acercar la cultura a todos los ondenses, desde los pequeños hasta los mayores.