Refuerzo de la seguridad rural en les Useres: vigilancia para prevenir robos en el campo

El Ayuntamiento de Les Useres ha puesto en marcha un servicio de vigilancia rural en todo el término municipal, financiado gracias a una subvención de la Diputación de Castellón. El objetivo es prevenir robos en el campo y mejorar la seguridad de los agricultores y ganaderos locales.

El dispositivo, formado por dos guardas rurales, patrulla de forma continuada los principales caminos agrícolas, masías y zonas de cultivo del municipio. Su labor se centra en la prevención de delitos contra la propiedad rural, la detección temprana de incidencias y la colaboración con las fuerzas de seguridad para reforzar la protección del entorno agrícola.

El alcalde de Les Useres, Jaime Martínez, ha destacado que este servicio, que la localidad mantiene por segundo año consecutivo, “responde a una demanda histórica de los vecinos y agricultores, que en los últimos años habían mostrado su preocupación por los robos y destrozos en campos y almacenes”. “Esta iniciativa garantiza una mayor presencia y vigilancia en las zonas rurales, especialmente en las más alejadas del núcleo urbano. El campo es uno de los motores de nuestra economía local y debemos proteger a quienes lo trabajan cada día”, ha señalado el alcalde.

Martínez ha agradecido la colaboración y sensibilidad de la Diputación de Castellón con las necesidades del mundo rural y ha subrayado que, sin este apoyo, “sería muy difícil para un municipio como el nuestro poner en marcha un servicio de estas características”.

Además de disuadir posibles robos, el servicio tiene una función preventiva y de coordinación, ya que permite recoger información, reforzar la comunicación entre agricultores, administración local y fuerzas de seguridad, y mejorar la respuesta ante cualquier incidencia.

Con esta iniciativa, Les Useres se suma a los municipios de la provincia que apuestan por una vigilancia rural activa y cercana, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad y la protección del entorno agrícola.