El siglo XIII cobra vida en l’Alcora con el inicio de Al-Qüra Medieval
Las jornadas comienzan con la dramatización histórica “La llegada del nuevo alcaid”, mercado medieval, teatro itinerante, cetrería y una gran participación
L’Alcora ha inaugurado esta tarde una nueva edición de Al-Qura Medieval, una cita que transforma la capital de l’Alcalatén en un auténtico poblado del siglo XIII.
El primer día ha llenado las calles de ambiente, con teatro itinerante, cetrería y el tradicional pastoreo de ocas, que ha despertado la curiosidad del público, especialmente de los más pequeños. El acto inaugural, “La llegada del nuevo alcaid”, ha tenido lugar en la plaza de la Iglesia con la participación de Tiranta Teatre, On! Dance, l’Alcora Tambor, Dolçainers i Tabaleters de l’Alcalatén y la Associació Nous Pobladors Al-Qura.
Esta dramatización escenifica un episodio clave del siglo XIII: con la expulsión en 1229 de Sayyid Abu Zayd, último gobernador almohade de Balansiya, el nuevo emir de la taifa, Zayyán ibn Mardanish, envía a un nuevo alcaide a l’Alcalatén. Éste es recibido por danzarinas y tambores, y festejado por los habitantes andalusíes que quedarán bajo su protección.
Una de las novedades de este año es el incremento de las representaciones itinerantes, que contribuyen a dinamizar el mercado y generan una experiencia más continua y participativa para el visitante.
Otra iniciativa novedosa que enriquece la experiencia es la gincana digital turística “El tresor de l’Alcora”, una propuesta gratuita y accesible que invita a recorrer los rincones del municipio y descubrir su evolución desde la antigua alquería de al-Qura hasta la Pobla d’Alcora de l’Alcalatén.
“Al-Qura Medieval sigue creciendo gracias al esfuerzo colectivo y a la implicación del vecindario. Queremos que quien nos visite viva una experiencia histórica auténtica y cercana”, destacan desde la organización.
Mañana continuará la programación con más representaciones, mercado artesanal, música, danza y actividades para todas las edades.
Programación sábado 8 de noviembre
10.30 h. Música en las calles del mercado
11.00 h. Pastoreo de ocas – itinerante
11.00 h. Teatro itinerante “El juglar y el escudero”
11.30 h. Muestra de Cetrería – pl. Cámara Agraria
12.00 h. Paso de gremios “Gentes de los bosques” y teatro itinerante “El cazador y el noble”
12.30 h. Paso de gremios “Caravana de mercaderes” – participan mercaderes, panaderos y posaderos
13.00 h. Esgrima del siglo XIII – pl. San Roque
Exhibición por Sala de Armas Carranza, de Madrid
15.30 h. Taller infantil de pan – pl. del Ayuntamiento
16.00 h. Música en las calles del mercado
16.30 h. Pastoreo de ocas – itinerante
17.00 h. Cuentacuentos “El reino del norte”
17.00 h. Nueva muestra de Cetrería – pl. Cámara Agraria
17.30 h. Escaramuza a las puertas – pl. San Roque
18.00 h. Dramatización histórica “Capitulaciones de l’Alcalatén” – pl. de la Iglesia
Participan: Tiranta Teatre, Alcor Tambor, On!Dance y Nous Pobladors
19.00 h. Danzas medievales – pl. San Roque
19.30 h. Teatro itinerante “Anuncio de la boda”
20.00 h. Dramatización histórica “Nupcias en tiempos de paz” (danzas nupciales) – pl. de la Iglesia
20.30 h. Muestra de Cetrería – pl. San Roque
22.30 h. Celebración de la victoria – pl. San Roque
Concierto del grupo Mermicolión
