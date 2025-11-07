Vinaròs restaurará la chimenea industrial de la antigua Fedesa

El Ayuntamiento de Vinaròs ha anunciado la inminente rehabilitación de la chimenea industrial Fabril Fedesa, calificada como bien de relevancia local incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU municipal.

Esta chimenea, situada en la avenida Pío XII, frente al Hotel Vinaròs, es uno de los últimos vestigios del pasado industrial de la capital del Baix Maestrat, y, como ha señalado la concejala de Turismo, Mercedes García, “representa no solo una pieza singular de arquitectura industrial, sino también un símbolo de la memoria colectiva de Vinaròs”.

García explicó este jueves que su conservación “responde al mandato legal de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, pero sobre todo, al compromiso firme de este equipo de gobierno con la cultura, la historia y la identidad local”.

Foto de archivo de la chimenea, en la que se aprecia de cerca el mal estado en el que se encuentra. / Javier Flores

Riesgo de desprendimiento

La restauración se llevará a cabo con fondos propios del Ayuntamiento, tras haber sido declarada de máxima urgencia, ya que los informes técnicos y de seguridad advertían del riesgo de desprendimiento y deterioro irreversible.

Actualmente, esta chimenea se encuentra en un mal estado de conservación y presenta grietas perimetrales, fisuras y alteraciones en los materiales que comprometen su estabilidad.

La zona ya ha sido acordonada y se ha redactado un proyecto técnico que contempla trabajos especializados de consolidación, reintegración volumétrica, rejuntado, tratamiento de superficies y restauración de la cornisa con materiales compatibles y técnicas respetuosas con el original.

“Con esta intervención, no solo se garantizará la seguridad ciudadana y la integridad del bien, sino que se dará un paso más en la integración del patrimonio en la vida urbana, como ya ocurre en otras ciudades donde los elementos industriales se han convertido en referentes culturales y espacios de encuentro”, ha concluido la concejala de Turismo.

¿Qué era Fedesa?

Fedesa fue una fábrica de fermentos y derivados propiedad de los hermanos Miret. Se fundó en 1958 ocupando la anterior fábrica alcoholera de Primo Redó Miralles. Los fermentos fabricados se repartían por toda España al ser una de las únicas seis existentes en todo el país. Contaba con casi 50 operarios en 1984 y 40 en 1992, fecha en que fue adquirida por un grupo empresarial australiano y en 1993 cerró sus puertas. Más tarde, fue derribada en un principio para construir viviendas, aunque en 2001 fue construido en este solar el hotel.

En Vinaròs quedan otras tres chimeneas fabriles, aparte de esta.