Almassora finaliza la renovación integral de su piscina municipal

El Ayuntamiento de Almassora ha concluido las obras de modernización de la piscina municipal tras una completa renovación financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los trabajos, que han coincidido con el 25º aniversario de las instalaciones, han permitido modernizar el recinto, mejorar la eficiencia energética y adaptarlo a las necesidades actuales.

La alcaldesa, María Tormo, junto al concejal de Fondos Europeos, José Claramonte, y el edil de Deportes, Francisco Soriano, ha visitado la piscina para comprobar los resultados de la actuación. El complejo cuenta con cerca de 1.300 usuarios y celebrará la efeméride con una programación especial que incluirá hinchable acuático, una conferencia de los exdeportistas Corbalán y Del Corral y una ‘masterclass’ de spinning.

Las obras de modernización han permitido actualizar instalaciones, vestuarios y sistemas técnicos con fondos europeos. / MEDITERRÁNEO

La actuación integral ha incluido mejoras en la climatización, la impermeabilización del vaso interior y exterior, la adaptación de vestuarios y baños para personas con diversidad funcional y la renovación de pavimentos y equipamientos deportivos.

Tecnología pionera en la Comunitat Valenciana

Además, Almassora se ha convertido en la primera localidad de la Comunitat Valenciana en implantar el sistema Nagi Smartpool, un innovador dispositivo que permite monitorizar en tiempo real la actividad y seguridad de los nadadores, ofreciendo datos sobre su rendimiento.

Tormo ha destacado que “la piscina municipal merecía una renovación completa para adaptarse a las necesidades actuales. Esta actuación integral, financiada gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nos permite modernizar las instalaciones, mejorar la eficiencia energética y ofrecer un espacio más cómodo, accesible y sostenible”.

Compromiso con el deporte y la sostenibilidad

La alcaldesa ha añadido que “nuestro compromiso es claro: invertir en equipamientos públicos de calidad que mejoren el día a día de las personas y fomenten el deporte, la salud y la convivencia”.

Las obras también han incluido reparaciones en la sauna, el baño turco y la bañera de hidromasaje, la renovación del material deportivo, la colocación de taquillas y bancos nuevos y la creación de un aparcamiento de bicicletas cubierto y cerrado para abonados.