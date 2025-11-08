Almenara exhibe su devoción hacia la 'Peregrina' en una multitudinaria procesión

Almenara sigue de fiesta por la visita de la Peregrina Mare de Déu dels Desamparats. En la jornada de este sábado, el acto central fue la procesión magna, presidida por el obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente.

El acto contó también con la participación de la Mare de Déu del Bon Succés y Sant Roc, patrones de la localidad, así como Santa Genoveva Torres, única santa de la diócesis, además de la propia imagen de la Mare de Déu dels Desamparats. Este evento religioso transcurrió por el recorrido de costumbre de las procesiones en Almenara.

Vecinos y visitantes abarrotaron por completo todo el recorrido, ya que fue una ocasión única para poder ver no solo a la Peregrina, sino a los patrones locales y a Santa Genoveva Torres en un mismo acto. Fue todo un acontecimiento que llenó de emoción y de incluso lágrimas de los asistentes, así como de las personas que forman parte de la comisión organizadora.

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, encabezó la comitiva y estuvo acompañada por miembros de la corporación municipal, miembros de la Policía Local y de la Casa Cuartel, y una nutrida representación de entidades y asociaciones.

Los actos de la jornada de este sábado se iniciaron a las 10.00 horas con la realización de un itinerario para visitar a enfermos del municipio, así como la visita al campo de fútbol ‘La Corona’. A las 11.00 horas se trasladó a la Playa Casablanca de Almenara, donde también se llevó a cabo un itinerario de enfermos y su estancia en la playa finalizó con una misa en la Capilla del Mar.

Actos este domingo

Para este domingo, última jornada de la visita histórica de la ‘Peregrina’, el acto central será la misa solemne, presidida de nuevo por el Obispo Casimiro López, acto religioso que se celebrará a las 12.00 horas. Por la tarde, a las 17.00 horas, l’Associació Musical Santa Cecilia de Almenara, ofrecerá un concierto y a las 18.00 horas, llegará el momento de la despedida que se realizará en la plaza del Molí, con música, volteo de campanas y suelta de palomos.