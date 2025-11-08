Benicàssim autoriza el acceso de perros a las playas tras el verano

Benicàssim ha abierto de nuevo las playas al acceso de perros tras el final de la temporada estival. El periodo se extenderá hasta el 1 de marzo de 2026, fecha en la que se retomarán los trabajos de aireado y cribado de la arena para dejar los arenales a punto antes del inicio de la Semana Santa. Durante estos meses, se refuerzan las tareas de limpieza y los controles analíticos para mantener la calidad y salubridad del litoral.

La campaña que permite disfrutar de las playas con mascotas cumple su quinto aniversario con una gran aceptación entre vecinos y visitantes. La alcaldesa, Susana Marqués, ha señalado que “el creciente número de personas que conviven con mascotas hace necesario que las administraciones adaptemos nuestras normativas a las nuevas realidades sociales, garantizando así el adecuado uso y disfrute de los espacios comunes”.

Las playas del municipio ya cuentan con señalética informativa específica, que recuerda las normas de convivencia, como mantener la limpieza, recoger los excrementos caninos y garantizar la seguridad.

Por su parte, la concejala de Sanidad, Vanessa Batalla, ha destacado la importancia “de que los dueños de los perros los tengan siempre bajo su control y cumplan con las medidas de higiene y recogida de heces, por la convivencia cívica de todos los vecinos y visitantes”.