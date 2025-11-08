Benicàssim celebra los 130 años de su banda de música con una exposición

La Unió Musical Santa Cecília y el Ayuntamiento de Benicàssim conmemoran los 130 años de historia de la sociedad musical con la inauguración de la exposición 130 años haciendo música. La muestra rinde homenaje a la trayectoria de una de las agrupaciones más queridas del municipio, que continúa siendo la voz musical de generaciones de benicenses.

La exposición propone un viaje a través del tiempo, donde se desvela el papel que la banda ha tenido en cada etapa de su historia. El público podrá descubrir, entre otros momentos destacados, la incorporación de la primera mujer a la formación, así como curiosas anécdotas, como los viajes a Bad Salzdetfurth y Évian en autobús.

En la Sala Escena del Teatre Municipal Francesc Tàrrega se podrá contemplar un amplio inventario de instrumentos, fotografías y objetos emblemáticos, junto con la música que ha marcado la vida cultural de la localidad.

Horarios

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 7 de diciembre, de jueves a domingo, en horario de 17.00 a 20.00 horas, tras haber sido inaugurada este sábado a las 11.00 horas.

La entidad nació en 1895 bajo el nombre de Societat Musical Santa Cecília. Desde entonces, ha sabido adaptarse a los tiempos, consolidándose como mucho más que una banda de música: una gran familia intergeneracional unida por la pasión de hacer sonar Benicàssim a ritmo de historia.