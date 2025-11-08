Benicàssim pone el foco en mejorar la zona sur con su plan de asfaltado

Benicàssim ha puesto en marcha esta semana un nuevo operativo de asfaltado dentro del plan municipal de mejora del pavimento, que destina cerca de un millón de euros a renovar el firme en varios puntos del municipio y que pone el foco en la zona sur y el entorno de las urbanizaciones de montaña, Montornés, Las Palmas y La Parreta.

Las máquinas trabajan en Camí del Serradal, Doctor Fleming, avenida Mohíno y calle Río Ebro, además del puente de acceso a las urbanizaciones por la avenida La Parreta, donde este jueves se llevaron a cabo trabajos que obligaron a cortar temporalmente el tráfico entre las 9.00 y las 15.00 horas.

Desde el Ayuntamiento explican que la actuación en este punto responde a reivindicaciones vecinales por el deterioro del firme y la necesidad de reforzar la seguridad vial en una zona muy transitada. En este sentido, está prevista, además, la instalación de badenes antes y después del puente para reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la seguridad.

Las obras se desarrollan con restricciones puntuales de tráfico y la habilitación de rutas alternativas de acceso y salida a las urbanizaciones por el camí de la Ratlla y el camí del Carmelo, bajo supervisión de la Policía Local.

Otras zonas mejoradas

Estas actuaciones completan las obras ejecutadas antes del verano, cuando el plan de asfaltado permitió renovar los principales viales del municipio, con mejoras destacadas en el bulevar, Pere el Ceremoniós, avenida Castellón, Romerets, Leopoldo Querol y Serradal, además de otros puntos localizados en la zona sur.

Contrato de mantenimiento

El plan anual de asfaltado forma parte del contrato de mantenimiento de viales vigente hasta 2028, con una inversión total de 3,8 millones de euros que permite actuar de forma continua y flexible en todo el término municipal, atendiendo los puntos más deteriorados del término municipal, tanto del casco urbano como de las áreas residenciales y turísticas.

Concretamente, la inversión para 2026 ascenderá a un millón de euros, la misma cantidad para el 2027 y 669.000 para 2028. Y el plan incorpora el mantenimiento del recinto de festivales (80.000 euros, divididos en 20.000 al año). El objetivo es mantener en óptimas condiciones la red viaria, mejorando seguridad y accesibilidad.