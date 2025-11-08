Burriana decide el calendario de las fiestas de la Misericòrdia

Burriana ya ha puesto fecha a una de las celebraciones más esperadas de su calendario: las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia. El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Fiestas, ha anunciado que la programación principal se desarrollará del viernes 4 al domingo 13 de septiembre de 2026.

Como colofón a las celebraciones, la tradicional batalla de flores se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre, poniendo el broche final con este evento declarado fiesta de interés turístico provincial.

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, destacó la importancia de anunciar el calendario con tiempo, ya que «es fundamental que los vecinos y visitantes puedan reservarse ya esos días para disfrutar del mejor ambiente y una programación pensada para las familias y todas las edades».

La edila añadió que están «trabajando para que la edición de 2026 sea inolvidable», manteniendo la esencia que los «identifica y ofreciendo una programación de mucha calidad».

Bodas de oro taurinas

Así, la próxima edición de los festejos será verdaderamente especial para el mundo taurino local, ya que coincidirá con el 50 aniversario de la Comisión del Toro, una entidad esencial en la organización y selección de los festejos taurinos populares. Esta efeméride recordará las bodas de oro del retorno del bou al carrer en las fiestas de la Misericòrdia.

Fue en 1976 cuando la comisión de fiestas, encabezada por Juan Abad, el Mosquit, recuperó esta tradición, que inicialmente se celebraba en el recinto de la Mercè y posteriormente se trasladó al actual emplazamiento del Pla.

Aquel impulso marcó un antes y un después en la identidad festiva del municipio, consolidando una cita que hoy es seña de identidad de Burriana. De hecho, la Federación Taurina hizo público, a través de sus redes sociales, un balance anual, con un total de 38 festejos, 25 toros cerriles, 20 días de toro, 17 ganaderías de corro y hasta siete toros con cuerda.