La exaltación de las falleras mayores de la Vall d'Uixó se convierte en un homenaje a la identidad local

La Junta Local Fallera de la Vall d’Uixó ha organizado este sábado el acto de exaltación de las falleras mayores de la ciudad 2026, Irene Camacho Valls y Ariadna Bernal Martínez, con plena consciencia de la relevancia del momento en el que se celebraba, en el contexto de la conmemoración del 775 aniversario de la Carta Pobla del municipio, una efeméride que se convirtió en el hilo conductor de un acto, que volvió a escenificar la relevancia de la cultura festiva local.

Muchas han sido las referencias a la identidad vallera en una cita en la que Irene y Ariadna estuvieron acompañadas por su corte de honor, integrada por Daniella Salvador Muñoz, Clara Salvador Villanueva, Laura Fas Álvarez y Maria Verdú Ramírez, y de tres presentadores escogidos a conciencia: los presidentes de las tres bandas de la Vall d’Uixó, porque no se entiende la fiesta y la cultura sin música. Su elección, ha sido un reconocimiento y a la vez homenaje a las tres agrupaciones y su protagonismo en cualquier acto fallero.

El escenario del Auditori ha representado ese orgullo de pertenecer a un lugar con tanta historia, con elementos tan emblemáticos en su decorado como el pico de Pipa, el edificio del ayuntamiento o las dos iglesias parroquiales del Santo Ángel y de la Asunción.

La alcaldesa de la Vall, Tania Baños, impone la banda y el pin de la ciudad a las dos falleras mayores de la ciudad. / MÒNICA MIRA

Y en esa particular partitura que se ha querido escribir, no ha podido faltar en el atril, aunque sin batuta, otra figura reconocida en la localidad, la de Iván Romero, músico, compositor y director, vinculado al Centro Instructivo de Arte y Cultura (CIAC), que ha harmonizado, esta vez más con letra y voz que con notas y pentagramas, un discurso que ha remarcado el significado de la música, especialmente la música de banda, en las tradiciones de la Vall.

Así, Irene y Ariadna, junto a su corte de honor, inician un año en el que estarán llamadas a ser la representación de una ciudad que tiene la fiesta en su ADN.