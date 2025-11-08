La exaltación de las falleras mayores de la Vall d'Uixó se convierte en un homenaje a la identidad local
En el año del 775 aniversario de la Carta Pobla, el acto incide en la relevancia cultural y festiva del municipio
La Junta Local Fallera de la Vall d’Uixó ha organizado este sábado el acto de exaltación de las falleras mayores de la ciudad 2026, Irene Camacho Valls y Ariadna Bernal Martínez, con plena consciencia de la relevancia del momento en el que se celebraba, en el contexto de la conmemoración del 775 aniversario de la Carta Pobla del municipio, una efeméride que se convirtió en el hilo conductor de un acto, que volvió a escenificar la relevancia de la cultura festiva local.
Muchas han sido las referencias a la identidad vallera en una cita en la que Irene y Ariadna estuvieron acompañadas por su corte de honor, integrada por Daniella Salvador Muñoz, Clara Salvador Villanueva, Laura Fas Álvarez y Maria Verdú Ramírez, y de tres presentadores escogidos a conciencia: los presidentes de las tres bandas de la Vall d’Uixó, porque no se entiende la fiesta y la cultura sin música. Su elección, ha sido un reconocimiento y a la vez homenaje a las tres agrupaciones y su protagonismo en cualquier acto fallero.
El escenario del Auditori ha representado ese orgullo de pertenecer a un lugar con tanta historia, con elementos tan emblemáticos en su decorado como el pico de Pipa, el edificio del ayuntamiento o las dos iglesias parroquiales del Santo Ángel y de la Asunción.
Y en esa particular partitura que se ha querido escribir, no ha podido faltar en el atril, aunque sin batuta, otra figura reconocida en la localidad, la de Iván Romero, músico, compositor y director, vinculado al Centro Instructivo de Arte y Cultura (CIAC), que ha harmonizado, esta vez más con letra y voz que con notas y pentagramas, un discurso que ha remarcado el significado de la música, especialmente la música de banda, en las tradiciones de la Vall.
Así, Irene y Ariadna, junto a su corte de honor, inician un año en el que estarán llamadas a ser la representación de una ciudad que tiene la fiesta en su ADN.
Suscríbete para seguir leyendo
- Comienzan las obras para construir un nuevo hotel de lujo en primera línea en Benicàssim
- Aparecen restos humanos de un cementerio de Castellón en una escombrera en Teruel
- Segunda oportunidad para reabrir un símbolo de Els Ports por 100 euros al mes
- Fallece el alcorino Melchor Paús, un referente en el mundo del tambor y el bombo
- Levantan un muro de algas y arena para proteger las históricas casetas de un poblado marítimo de Castellón
- Paradas destrozadas: actos vandálicos en una Fira de Tots Sants de Castellón
- Mascarell inicia su viaje al medievo y espera recibir a miles de visitantes
- Una familia nacida en medio del horror de la guerra que unió para siempre la Vall d'Uixó y Turís