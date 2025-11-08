Fallece el alcorino Melchor Paús, un referente en el mundo del tambor y el bombo

L'Alcora está de luto. El municipio lamenta la muerte de un histórico y relevante cófrade y mejor persona, formando parte de una de las familias más tamborileras de la localidad con tres generaciones en la misma tocando el tambor o el bombo, además de estar implicada en el tejido asociativo de l'Alcora en diversos ámbitos y el sector cerámico.

Se trata de Melchor Paús Gozalbo, de 58 años, que fallecía el viernes tras una larga enfermedad y hoy sábado será despedido en l'Alcora con el funeral en la Iglesia de San Francisco, a las 16.00 horas.

Azulejos Suap

Perteneciente a la familia propietaria de Azulejos Suap, un reconocido y arraigado almacén de compraventa de productos cerámicos de l'Alcora, Melchor era sobre todo conocido por ser un miembro relevante de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, de la que fue presidente del 2007 al 2016, años en los que fue también miembro de la Junta del Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y de la Ejecutiva del Consorcio, y también cumplió su período como Presidente de la Junta Central de Cofradías de l'Alcora.

Durante su mandato, tras sanear las cuentas, impulsó numerosas mejoras y renovó estatutos adaptados a la nueva Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación. Además, gestionó con el ayuntamiento la celebración de las Jornadas Nacionales del Tambor y el Bombo en l'Alcora para el 2012, y ese mismo año se desplazó hasta Valencia a la Generalitat para presentar la Candidatura de las Tamborradas como Patrimonio de la UNESCO, entre las que se incluye la Rompida de la Hora de l'Alcora que ha logrado también que se declare como Bien de Interés Cultural.

Con él al frente la cofradía logró algunos premios de diversos medios de comunicación y entró a formar parte del Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana como miembro de pleno derecho, siendo representantes de la Provincia de Castellón.

Melchor Paús, en el centro de la imagen, durante un actos de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario / J. Nomdedeu

Congreso de los Diputados

En 2015 Melchor Paús acudió al Congreso de los Diputados en Madrid con motivo de la presentación de la Candidatura para la UNESCO de la Rompida de la Hora de l'Alcora como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que logró consiguiendo en noviembre de 2018, ya siendo presidente de la cofradía del Cristo Sergio Grangel.

Trabajó siempre con humildad aportando ideas en pro de la Hermandad y, por si fuera poco, su mujer Lucía Branchat fue presidenta de la Asociación Alcora Tambor de 2009 a 2023, que engloba a las secciones de tambores y bombos de todas las cofradías de la capital de l'Alcalatén que representan a l'Alcora en eventos y principales actos.

Implicación social

A todo lo relacionado con la cofradía, los tambores y la Semana Santa, Paús tiene una familia muy implicada y entregada en todo lo alcorino, su hija Judit fue reina de las fiestas del Cristo en 2011, su hijo Melchor, además de excelente deportista, forma parte de la comisión taurina, y su hermano Vicente es el presidente del Club de Pesca alcorino, formando parte la familia y amigos de una de las jaimas del Alqüra Medieval, cuya organización le dedicó el viernes un sentido minuto de silencio.

Sabiendo la gravedad de su enfermedad, Melchor, muy apreciado en la localidad, aún era él quien daba ánimos a la gente con poca salud, siendo admirable el optimismo y moral que transmitía a pesar de saber que se iba apagando su vida.

El más sentido pésame a toda su familia y numerosos amigos. DEP