Onda logra la mayor subvención autonómica para impulsar soluciones urbanas con cerámica avanzada

La Agencia Valenciana concede más de 320.000 euros al Ayuntamiento para aplicar la cerámica avanzada al diseño de espacios sostenibles

Onda recibe la mayor subvención de la Comunitat para impulsar soluciones urbanas.

Concha Marcos

Onda

El Ayuntamiento de Onda ha recibido la subvención más elevada de la Comunitat Valenciana dentro del programa Impulso a la Compra Pública Innovadora (CPI), promovido por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI). En total, el consistorio ondense ha sido beneficiario de 320.448 euros para desarrollar el proyecto Ceramic+City: Soluciones urbanas innovadoras basadas en cerámica avanzada, financiado por la Unión Europea a través de los fondos FEDER.

La resolución sitúa a Onda a la cabeza de los municipios valencianos en innovación aplicada a la gestión urbana, tras obtener la máxima puntuación (77 puntos) entre todas las entidades participantes.

Innovación con ADN cerámico

El proyecto Ceramic+City tiene como objetivo aplicar la cerámica avanzada al diseño de espacios urbanos sostenibles, eficientes y saludables, mejorando la calidad de vida de los vecinos y reforzando el vínculo entre la industria cerámica local y la innovación municipal.

Las cerámicas avanzadas son materiales con propiedades únicas, como alta resistencia, durabilidad y baja conductividad térmica, que ya se utilizan en sectores como la aeronáutica o la medicina. Su aplicación al entorno urbano permitirá desarrollar soluciones más resistentes, seguras y sostenibles para la ciudad.

Onda, referente en innovación pública

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha afirmado que “Onda vuelve a situarse a la vanguardia gracias a la cerámica y al talento de nuestra gente”. Además, ha subrayado que “seguimos demostrando que la innovación es una seña de identidad de esta ciudad y una herramienta al servicio del bienestar de los ondenses”.

El programa de Compra Pública Innovadora de la AVI busca fortalecer el sistema valenciano de innovación y fomentar la colaboración entre administraciones, empresas y centros tecnológicos. En esta edición, Onda ha encabezado la lista de entidades beneficiarias, por delante de municipios como Alboraya, la Vall d’Uixó o el Consorci de la Ribera.

Ballester ha agradecido el trabajo del equipo técnico y ha destacado que “esta subvención es un reconocimiento al esfuerzo colectivo por hacer de Onda una ciudad más inteligente, sostenible e innovadora, siempre con la cerámica como motor de futuro”.

