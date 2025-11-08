Onda reúne talento joven e innovación en el certamen internacional ‘Ciencia en Acción’

Onda vive un fin de semana de aprendizaje y talento juvenil con la final internacional del certamen Ciencia en Acción, que ha transformado la ciudad en un gran laboratorio abierto. Cientos de estudiantes, docentes y divulgadores procedentes de España, Portugal y América Latina comparten con el público proyectos innovadores, experimentos y demostraciones interactivas.

Durante tres jornadas, los espacios de La Cassola, La Campaneta y la Pista del Castillo acogen talleres, exposiciones, charlas, monólogos y representaciones centradas en el conocimiento y la curiosidad científica.

Participantes del certamen ‘Ciencia en Acción’ muestran sus proyectos experimentales al público en la Feria de la Ciencia de Onda. / MEDITERRÁNEO

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha destacado que “ver a tantos jóvenes compartiendo su pasión por la ciencia en nuestra ciudad nos llena de orgullo y esperanza en el futuro”. Además, ha subrayado que “Onda ha demostrado una vez más que cuando la educación, la innovación y el talento se unen, se crean oportunidades que transforman nuestra sociedad”.

El concejal de Innovación y Transparencia, Vicent Bou, ha afirmado que “apostar por la ciencia es apostar por el progreso, por una ciudad que se abre al conocimiento y que impulsa proyectos de futuro para sus jóvenes”.

El certamen, organizado junto a la Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, cuenta con la colaboración de universidades, asociaciones educativas y entidades científicas de toda España, además del apoyo del Ayuntamiento de Onda.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, junto al concejal de Innovación, Vicent Bou, y el equipo organizador, durante su recorrido por los estands de la feria científica. / MEDITERRÁNEO

La programación incluye más de un centenar de propuestas, entre talleres, exposiciones y proyecciones. En el Ágora científico se presentan los 20 proyectos escolares finalistas, mientras que la Feria de la Ciencia reúne 66 propuestas interactivas elaboradas por estudiantes.

La cita culminará este domingo, 9 de noviembre, con la ceremonia de entrega de premios en el Teatro Mónaco, donde se reconocerá el trabajo de los mejores proyectos de esta XXVI edición de Ciencia en Acción.