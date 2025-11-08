Sant Mateu acelera la recuperación del Palacio de Montesa

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha visitado en Sant Mateu las obras de intervención en el Palacio de la Orden de Montesa y los restos del Convento de Sant Domènec, un proyecto financiado por el Gobierno de España con una inversión de 2,9 millones de euros. Acompañada por la alcaldesa de la localidad, Ana Besalduch, y los técnicos responsables, ha comprobado el avance de los trabajos, que finalizarán en el segundo trimestre de 2026.

García Valls ha subrayado que esta actuación “es un ejemplo perfecto de la política del Gobierno de España de invertir en patrimonio para generar futuro”.

Según ha destacado, “no solo estamos salvaguardando una joya del pasado medieval del Maestrat, sino que estamos creando un polo de atracción turística, cultural y social que será un motor económico para Sant Mateu y toda la comarca”.

Conservación integral

El proyecto busca la conservación integral del conjunto arquitectónico, su puesta en valor turística mediante la musealización, la mejora de la accesibilidad y la incorporación de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

La subdelegada ha recordado que esta actuación se enmarca en el Programa de Mejora del Patrimonio Histórico con Uso Turístico del Gobierno de España, que destina más de 18 millones de euros en la provincia de Castellón para impulsar proyectos en nueve municipios: Sant Mateu, Jérica, Culla, la Vall d’Uixó, Cervera del Maestre, Almassora, Nules, Segorbe y Onda.