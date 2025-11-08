Vinaròs vibra con la VIII Trobada de Muixerangues

Vinaròs ha vivido este sábado una nueva edición de la Trobada de Muixerangues, que en su octava convocatoria reunió a las formaciones de Alginet, Els Ports y Vinaròs en una jornada festiva marcada por la emoción, la música y el espíritu del folclore valenciano.

El día comenzó con una recepción institucional en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde la alcaldesa, Maria Dolores Miralles, y la concejala de Educación, Cultura y Turismo, Mercedes García, dieron la bienvenida a las collas participantes. Durante el acto, se entregaron obsequios conmemorativos a los representantes de la Muixeranga d’Alginet y la Muixeranga d’Els Ports como muestra de gratitud por su participación.

La alcaldesa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, y la concejala Mercedes García entregan los obsequios conmemorativos a las collas participantes. / Javier Flores

Música, color y tradición en las calles

Tras la recepción, el centro histórico se llenó de ambiente y ritmo con el pasacalle al son de la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs. Las agrupaciones desfilaron por la plaza Jovellar, la calle Socors, Travessera Safont, la plaza del Mercat y la calle Major, en un recorrido festivo que congregó a numerosos vecinos y visitantes.

Integrantes ejecutan una de sus figuras frente a la iglesia Arciprestal, ante la mirada del público. / Javier Flores

El momento culminante de la jornada llegó en la plaza del Ayuntamiento, donde las tres collas alzaron sus figuras humanas en una exhibición llena de fuerza y simbolismo.

Estreno de la figura de la ‘morera’

Como gran novedad, la Muixeranga de Vinaròs presentó por primera vez la figura de la ‘morera’, que despertó una gran ovación del público y supuso un paso más en la consolidación del grupo local dentro del panorama muixeranguer valenciano.

La trobada concluyó con un ambiente de convivencia y hermandad entre las collas, reafirmando el compromiso de Vinaròs con la preservación y difusión de las tradiciones populares valencianas.