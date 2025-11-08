Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vinaròs vibra con la VIII Trobada de Muixerangues

La jornada, celebrada este sábado, reunió a las collas de Alginet, Els Ports y Vinaròs en un día de tradición y color

La plaza de la iglesia se llena de color y aplausos con las exhibiciones de las muixerangues de Vinaròs, Alginet y Els Ports.

La plaza de la iglesia se llena de color y aplausos con las exhibiciones de las muixerangues de Vinaròs, Alginet y Els Ports. / JAVIER FLORES

Javier Flores

Vinaròs

Vinaròs ha vivido este sábado una nueva edición de la Trobada de Muixerangues, que en su octava convocatoria reunió a las formaciones de Alginet, Els Ports y Vinaròs en una jornada festiva marcada por la emoción, la música y el espíritu del folclore valenciano.

El día comenzó con una recepción institucional en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde la alcaldesa, Maria Dolores Miralles, y la concejala de Educación, Cultura y Turismo, Mercedes García, dieron la bienvenida a las collas participantes. Durante el acto, se entregaron obsequios conmemorativos a los representantes de la Muixeranga d’Alginet y la Muixeranga d’Els Ports como muestra de gratitud por su participación.

La alcaldesa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, y la concejala Mercedes García entregan los obsequios conmemorativos a las collas participantes.

La alcaldesa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, y la concejala Mercedes García entregan los obsequios conmemorativos a las collas participantes. / Javier Flores

Música, color y tradición en las calles

Tras la recepción, el centro histórico se llenó de ambiente y ritmo con el pasacalle al son de la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs. Las agrupaciones desfilaron por la plaza Jovellar, la calle Socors, Travessera Safont, la plaza del Mercat y la calle Major, en un recorrido festivo que congregó a numerosos vecinos y visitantes.

Integrantes ejecutan una de sus figuras frente a la iglesia Arciprestal, ante la mirada del público.

Integrantes ejecutan una de sus figuras frente a la iglesia Arciprestal, ante la mirada del público. / Javier Flores

El momento culminante de la jornada llegó en la plaza del Ayuntamiento, donde las tres collas alzaron sus figuras humanas en una exhibición llena de fuerza y simbolismo.

Estreno de la figura de la ‘morera’

Como gran novedad, la Muixeranga de Vinaròs presentó por primera vez la figura de la ‘morera’, que despertó una gran ovación del público y supuso un paso más en la consolidación del grupo local dentro del panorama muixeranguer valenciano.

Noticias relacionadas y más

La trobada concluyó con un ambiente de convivencia y hermandad entre las collas, reafirmando el compromiso de Vinaròs con la preservación y difusión de las tradiciones populares valencianas.

Las muixerangues alzan sus figuras humanas en la plaza del Ayuntamiento durante la VIII Trobada celebrada este sábado.

Las muixerangues alzan sus figuras humanas en la plaza del Ayuntamiento durante la VIII Trobada celebrada este sábado. / Javier Flores

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents