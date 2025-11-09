Almenara se despide de la 'Peregrina' después de tres días de visita histórica

Después de vivir tres días intensos e inolvidables, los vecinos de Almenara se despidieron este domingo de la Peregrina Mare de Déu dels Desamparats, que este fin de semana protagonizó una visita histórica a la localidad. El acto de clausura se llevó a cabo en el mismo punto de su llegada en la tarde del pasado viernes, que fue la plaza del Molí.

No obstante, el acto principal de la jornada dominical tuvo lugar horas antes, por la mañana, cuando la iglesia parroquial de los Santos Juanes se quedó pequeña. Los vecinos la abarrotaron para estar presentes en la solemne misa que ofició el obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente.

Entre otros, no faltaron la alcaldesa anfitriona, Estíbaliz Pérez, la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, o el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet.

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez (i), estuvo acompañada, entre otros representantes, por la subdelegada del Gobierno o el alcalde de Xilxes. / Miguel Ángel Sánchez

Como cierre, los actos de la tarde se centraron en el concierto que ofreció l’Associació musical Santa Cecilia d’Almenara que tuvo lugar dentro de la iglesia parroquial, ya que el altar mayor estaba presidido por la Mare de Déu dels Desamparats y una vez finalizado el concierto, se inició el camino de vuelta hacia la plaza del Molí, donde todos los presentes, sobre todo las personas que han formado la comisión organizadora, se despidieron de la ‘Peregrina’, con lágrimas en los ojos.

Hay que entre los vecinos aún recordaban la procesión magna celebrada el pasado sábado, donde se puede decir que todo el municipio se hecho a la calle para ser partícipe de un evento histórico. Porque además de la presencia de la Mare de Deu dels Desamparats, salieron a la vez los patronos la Mare de Deu del Bón Succès y Sant Roc, así como la imagen de Santa Genoveva Torres. Para muchas personas fue un evento único e histórico, al igual que la visita de la Peregrina, que siempre será recordado.

Galería de fotos de la procesión por la visita de la Mare de Déu dels Desamparats a Almenara / Miguel Ángel Sánchez

La comisión organizadora ha manifestado “gracias a todas las personas que han estado presentes en todos los actos, a las entidades culturales y musicales, y a las autoridades municipales, porque entre todos hemos hecho posible un acontecimiento tan bonito y emotivo, como ha sido la visita de la ‘Peregrina’ Mare de Deu dels Desamparats, que siempre la llevamos en nuestros corazones”.