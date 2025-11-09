Burriana despide a sus reinas falleras 2025 con un emotivo acto

La Llar Fallera de Burriana se ha convertido, un año más, en el escenario del acto de despedida de las reinas falleras de 2025, Claudia Sabater y Valeria Cuadros. Rodeadas de las damas de la ciudad, las cortes de honor y representantes de todas las comisiones falleras, las protagonistas pusieron el broche de oro a un año repleto de momentos inolvidables.

El acto comenzó con la concentración de las comisiones falleras en la plaza Mayor, desde donde partió el desfile hacia la Llar Fallera. Allí, Claudia y Valeria se dirigieron al público en un discurso de despedida en el que agradecieron el apoyo recibido durante su reinado y destacaron lo significativo que ha sido para ellas representar a Burriana y su tradición fallera durante todo el año.

El evento continuó con un vídeo homenaje a su reinado, para culminar con el tradicional baile de despedida, en el que las Reinas, acompañadas de familiares y amigos, recibieron el reconocimiento del mundo fallero por su dedicación y compromiso.

Reconocimiento a un año de dedicación

Tanto el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, como la concejala de Fallas, Paloma Boix, aprovecharon la ocasión para agradecer a Claudia y Valeria su trabajo y entrega durante el año, así como su compromiso con las Fallas de la ciudad.

Con este acto, Burriana inicia la cuenta atrás para las Fallas 2026, en las que el municipio dará la bienvenida a sus nuevas Reinas Falleras, Laura Sendra y Ana Olivas, que tomarán el relevo de Claudia y Valeria para continuar la representación de la fiesta más emblemática de la ciudad.