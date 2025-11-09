Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Burriana despide a sus reinas falleras 2025 con un emotivo acto

Claudia Sabater y Valeria Cuadros cierran un año lleno de recuerdos junto a comisiones, damas y cortes de honor

Las reinas falleras de Burriana 2025, Claudia Sabater y Valeria Cuadros, junto a sus cortes de honor y representantes falleras durante el acto de despedida en la Llar Fallera.

Las reinas falleras de Burriana 2025, Claudia Sabater y Valeria Cuadros, junto a sus cortes de honor y representantes falleras durante el acto de despedida en la Llar Fallera. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Burriana

La Llar Fallera de Burriana se ha convertido, un año más, en el escenario del acto de despedida de las reinas falleras de 2025, Claudia Sabater y Valeria Cuadros. Rodeadas de las damas de la ciudad, las cortes de honor y representantes de todas las comisiones falleras, las protagonistas pusieron el broche de oro a un año repleto de momentos inolvidables.

El acto comenzó con la concentración de las comisiones falleras en la plaza Mayor, desde donde partió el desfile hacia la Llar Fallera. Allí, Claudia y Valeria se dirigieron al público en un discurso de despedida en el que agradecieron el apoyo recibido durante su reinado y destacaron lo significativo que ha sido para ellas representar a Burriana y su tradición fallera durante todo el año.

El evento continuó con un vídeo homenaje a su reinado, para culminar con el tradicional baile de despedida, en el que las Reinas, acompañadas de familiares y amigos, recibieron el reconocimiento del mundo fallero por su dedicación y compromiso.

Reconocimiento a un año de dedicación

Tanto el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, como la concejala de Fallas, Paloma Boix, aprovecharon la ocasión para agradecer a Claudia y Valeria su trabajo y entrega durante el año, así como su compromiso con las Fallas de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Con este acto, Burriana inicia la cuenta atrás para las Fallas 2026, en las que el municipio dará la bienvenida a sus nuevas Reinas Falleras, Laura Sendra y Ana Olivas, que tomarán el relevo de Claudia y Valeria para continuar la representación de la fiesta más emblemática de la ciudad.

